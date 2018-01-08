اتحاد أصحاب الهمم يطلق تصنيفاً جديداً للاعبي السلة

دبي (الاتحاد)

أجرى اتحاد أصحاب الهمم التصنيف الطبي الخاص بلاعبي سلة الكراسي المتحركة بنادي دبي لأصحاب الهمم شارك فيه 31 لاعبا يمثلون أندية أصحاب الهمم بالدولة وذلك تحقيقا لسياسة ونهج الاتحاد بمنح اللاعبين فرص المشاركة المتساوية، حيث وضع نظام التصنيف من قبل اللجنة البارالمبية الدولية لضمان تحقيق المنافسة العدالة والمساواة بين الرياضيين كافة حسب المهارات واللياقة البدنية والقدرة الجسدية والتحمل والمهارة التكتيكية والتركيز الذهني، وتأتي هذه الاستعدادات لخوض تحديات جديدة للمرة الأولى في رياضة سلة الكراسي المتحركة من خلال إقامة دوري محلي

وحضر التصنيف الطبي ذيبان سالم المهيري الأمين العام للاتحاد وقام بالتصنيف الطبي المنصف الدولي الدكتور يحيى قباني وروبير حنا قصاب والمصنفين الإقليمين محمد مجاهد وهايدي بيريز.

وقال ذيبان سالم المهيري: الاتحاد يسخر كافة إمكاناته لتذليل العقبات أمام لاعبينا ونطمح من وراء ذلك بالاستمرار في الإنجازات والحصاد المتميز الذي شاهدناه من لاعبينا خلال الفترة الماضية، سلة الكراسي المتحركة من الألعاب الجماعية الممتعة التي تأخذ طابعا مميزا في التشويق والإثارة وسنعمل من خلال الدوري والذي سيقام للمرة الأولى على انتقاء صفوة اللاعبين لإدراجهم ضمن قائمة منتخبنا الوطني.

وأكد الدكتور والمصنف الدولي يحيى قباني أن الإمارات أصبحت من أولى الدول التي تهتم برياضة أصحاب الهمم ولاحظنا ذلك من خلال ما حققه أبطال الإمارات في المشاركات السابقة وخوضهم للبطولات العالمية الموسم الماضي وقال: التصنيف خطوة أساسية في تشكيل الفريق حيث يعتمد على نظام النقاط ويحق لكل فريق المشاركة بـ 14 نقطة، ما يعطي الحق والفرصة لمشاركة جميع اللاعبين بمختلف أنواع الإعاقات وهي تعد الانطلاقة الأولى لرياضة سلة الكراسي المتحركة في الدولة، لاحظنا حماسا كبيرا من اللاعبين وهذا يعطي تفاؤلا كبيرا وساعدنا كثيرا كلجنة تصنيف اللاعبين، وأشار إلى أن هذا التصنيف يعد مبدئي وسيتم عمل التدقيق على مستويات اللاعبين والتصنيفات الطبية الخاصة بهم خلال الفترة القادمة أثناء الدوري المحلي.