النصر يواجه بني ياس والوصل يلاقي شباب الأهلي

علي معالي (دبي)

تقام اليوم مباراتان في الجولة 14 لدوري رجال السلة، حيث يلتقي النصر مع بني ياس، والوصل مع شباب الأهلي، في السابعة مساء، ضمن الجولة قبل الأخيرة من توقف المسابقة، حيث يعتبر الخميس القادم آخر جولات الدور الثالث من المرحلة التمهيدية.

ويسعى النصر لتأكيد صدارته المنفردة عندما يواجه بني ياس، ويعيش الأزرق هذا الموسم حالة انتعاشة جيدة على المستويين الفني والإداري، حيث استطاع المدرب السوري همام كركوكلي أن يطور كثيرا من مستوى الفريق ويجعله يدخل أجواء المنافسة هذا الموسم بعد غياب لفترات سابقة طويلة عن فرق المقدمة، فضلا على وجود مجموعة من اللاعبين بين الشباب والخبرة نجحوا في وضع الفريق حتى الآن على طريق المنافسة، ويحتاج هذا الفريق إلى بطولة لكي تزداد ثقته في نفسه وترتقي خبراته.

وفي بني ياس تطور مستوى الفريق مع المدرب السوري عماد عثمان وأصبح من ضمن الثلاثة الأوائل وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري.

والمباراة الثانية تجمع الوصل مع شباب الأهلي دبي وهي أيضا مهمة للابتعاد عن قاع البطولة، حيث لدى كل فريق 13 نقطة، وفوز أي منهما سيترك الخاسر في المركز الأخير وقاع البطولة، ويحصل فريق الشارقة على راحة من هذه الجولة على أن يعود للمباريات في الجولة الأخيرة من الدور الثالث بلقاء شباب الأهلي دبي.