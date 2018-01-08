اكتمـال عقد المتأهلين للدور التمهيـدي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي تنطلق مباريات الدور الرئيسي لبطولة نادي أبوظبي الدولية السابعة عشرة للشباب والشابات للتنس الأرضي للاعبي المستوى الرابع، وتأتي ضمن منافسات بطولات «جونيور»، التي يستضيفها النادي حتى السبت المقبل، بمشاركة 255 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، واختتمت مساء أمس مباريات الدور التأهيلي الذي قدم أربعة لاعبين لينضموا للقائمة الرئيسية التي تبدأ مبارياتها اليوم وتقام بنظام خروج المهزوم، في الوقت نفسه تبدأ مباريات الزوجي للفئتين على 6 ملاعب.

وشهدت الجولة الختامية من الدور التأهيلي أمس تأهل الهندي برناف بفوزه على الكندي فيصل غويض بشوطين نظيفين، والباكستاني عبد الرحمن بفوزه على الإسباني فيسنت والفرنسي تيستان على الإيطالي ماركو، فيما فاز الإيطالي بابلو على التركي ياقيت 2/‏‏1 بعد مباراة قوية، وكسب الهولندي بارت على الأذربيجاني هاتكان وتفوق الهولندي ليما على الألماني جرجوس 2/‏‏1، وخسر المصري حسين ندا أمام الفرنسي كلمنت.

وتشهد الفترة المسائية أول ظهور لنجل لاعب التنس السويدي بيورن رون بورج المصنف الأول على العالم سابقاً، والذي استطاع الحصول على أحد عشر لقباً بطولة جراند سلام.

وتشهد البطولة مشاركة لاعبين ولاعبات من الإمارات، السعودية، الأردن، مصر، سوريا، تونس والجزائر ويحمل لقب فئة الفردي الإيطالي جوليو والثاني الباكستاني مزمل مرتضي وعلى مستوى الزوجي الإيطالي جوليو وزميله الهندي راهول وعلى مستوى الشابات فازت الروسية كوليك الكساندرا والثانية الفرنسية مايلين هليمي وفي الزوجي فازت ماريا وتيكونوفا (روسيا) والثاني الزوجي الفرنسي المكون من جيد بروناي مايلين هليمي.