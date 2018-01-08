«أبوظبي للشطرنج» يطلق برنامجاً فنياً خاصاً لـ 8 مواهب

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للشطرنج تنظيم جميع بطولاته المحلية التي ينظمها هذا العام تحت شعار «عام زايد»، بينما أطلق النادي برنامجاً فنياً خاصاً لـ8 من اللاعبين الموهوبين هم روضة السركال، عمران الحوسني، سلطان الزعابي، سلطان الدرمكي، أحمد الرميثي، مروة الحمادي، عائشة عبد الرحمن، لطيفة الدرمكي، يشرف عليها فريق من الخبراء الفنيين، حتى تكون هذه المواهب متواجدة بقوة في الاستحقاقات الخارجية في الفترة المقبلة. يذكر أن روضة السركال وعمران الحوسني يشاركان ضمن منتخب الدولة المشارك في الأولمبياد العربي للشطرنج الذي ينطلق في الشارقة 21 من يناير الحالي، ويواصل المنتخب تحضيراته لها داخليا، ويتضمن الأولمبياد العربي مسابقات لجميع المراحل السنية، ويشارك فيها منتخب الدولة بنخبة من المواهب في لعبة الأذكياء. من جهة ثانيا يبدأ نادي أبوظبي للشطرنج في تطبيق استراتيجية تهدف لاكتشاف مواهب جديدة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، من خلال البحث عن المواهب في مدارس إمارة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة.