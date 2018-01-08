كاراباج بطل سباق مجلس أبوظبي الرياضي للدراجات «ضد الساعة»

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت سلسلة السباقات المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي نجاحاتها الكبيرة وتجسيد رسالتها بتعزيز الرياضة نمطاً للحياة اليومية، حيث شهد سباق «ضد الساعة» الذي أقيم السبت الماضي في مضمار الوثبة، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس مشاركة كبيرة وتفاعل مميز.

وحصد جاسبار كاراباج المركز الأول في فئة الرجال بعد أن قطع مسافة 46 كلم بزمن وقدره 01:01:13 ساعة، فيما جاء في المركز الثاني ريان كريستيان بفارق 01:32 دقيقة، أما المركز الثالث فكان من نصيب جوهان هيسولس بفارق 03:24 دقيقة.

وفي فئة السيدات تمكنت كات تريلسكي من الفوز بالمركز الأول بعد أن قطعت مسافة 30 كلم بزمن وقدره 49:29:67 دقيقة، وجاءت هيلي فون اشت بالمركز الثاني بفارق 20.46 جزء من الثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب انيمي دوبليسيس بفارق 02:25 دقيقة.

وفي سباق الناشئين لمسافة 16 كلم حقق يوسف الحمادي المركز الأول بزمن وقدره 31:14:20 دقيقة، وجاء في المركز الثاني فينيلي ماكينزي بفارق 03:20 دقيقة.

وفي الختام توج جمال الشيخ ممثل مجلس أبوظبي الرياضي الفائزين بمختلف فئات السباق، كما شهدت السباق تقديم ميداليات تذكارية لكافة المشاركين لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واتخاذها مساراً ونمطاً لحياتهم اليومية، كما تسلم الفائزون قمصان طواف أبوظبي للترويج للبطولة العالمية التي ستقام فعالياتها شهر فبراير المقبل.

من جهته أكد خالد القبيسي مدير مشروع رئيسي بمجلس أبوظبي الرياضي على أن السباق شهد تنافساً كبيراً بين المتسابقين وخصوصاً أن السباق أقيم بنظام «ضد الساعة» والذي يعتمد على الزمن المقطوع للمسافات الثلاث، بحيث ينطلق المتسابقون بشكل فردي من خط البداية، متوجهاً بالشكر لجميع من ساهموا في تنظيم السباق.