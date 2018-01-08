«جائزة الإبداع الرياضي» تحتفي بالفائزين الأربعاء المقبل

دبي (الاتحاد)

تكرم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي الفائزين بالنسخة التاسعة، صباح الأربعاء المقبل في قاعة راشد بمركز دبي العالمي للمؤتمرات، بحضور الفائزين وفي مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح، الفائز في فئة الشخصية الرياضية المحلية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الفائزة في فئة الشخصية الرياضية العربية، وسيتم بث الحفل على الهواء مباشرة، حيث أصبح عرساً سنوياً ينتظره الرياضيون من مختلف دول العالم، وعيداً يحتفى فيه بالمبدعين من الرياضيين والرياضيات من أصحاب الإنجازات غير المسبوقة.

وتقام غداً وبعد غدٍ العديد من الفعاليات التي تتضمن عقد اجتماع مجلس الأمناء لمناقشة تقارير الدورة التاسعة واعتماد خطة عمل النسخة العاشرة ومحور التنافس وفئات الجائزة، وتتضمن الفعاليات تنظيم ورشة عمل إعلامية يحضرها الفريق الإعلامي العربي المعني بتغطية فعاليات الجائزة في مختلف دول الوطن العربي، حيث سيتم خلال الورشة بحث واقع وآفاق تطور الجائزة وسبل توسيع انتشارها في كل أنحاء الدول العربية وبقية دول العالم، وتشمل الفعاليات تنظيم ملتقى الإبداع الرياضي التاسع الذي تنظمه الجائزة صباح غدٍ تحت عنوان «تجارب مبدعة» في قاعة جودلفين بفندق أبراج الإمارات، ويتحدث فيه عدد من الفائزين بفئات الدورة التاسعة للجائزة.

كما تتضمن الفعاليات تنظيم رحلة للفائزين من الدول العربية والاتحادات الدولية بعد ختام الحفل يزورون فيها عدداً من المعالم السياحية المميزة في مدينة دبي.

ويكتمل اليوم وصول المشاركين في الملتقى من المتحدثين ومديري الجلسات، كما يكتمل اليوم وصول أعضاء مجلس أمناء الجائزة للمشاركة في الملتقى.

جدير بالذكر أن ملتقى الإبداع الرياضي التاسع يشهد تنظيم خمس جلسات تحمل الجلسة الأولى عنوان «تجارب مبدعة» يتحدث فيها كل من الحكم التونسي طارق الصويعي، والأخوان من الجزائر من أصحاب الهمم فؤاد بقة وعبد اللطيف بقة، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان «تجارب رياضية» ويتحدث فيها كل من: السباحة المصرية فريدة هشام أحمد عثمان والسعودي محمد بن مصطفى بن سلمان السويق، فيما تتحدث في الجلسة الرئيسية التي تحمل عنوان «تجربة إدارية» الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وتحمل الجلسة الرابعة عنوان «تجربة ملهمة» ويتحدث فيها بطلا الأولمبياد التونسي محمد القمودي والمغربي هشام القروج، وتختتم فعاليات الملتقى بالجلسة الخامسة التي تحمل عنوان «تجارب مؤسسية مبدعة»، ويتحدث فيها: ممثل اتحاد الجو جيتسو، وممثل الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ووجهت الأمانة العامة للجائزة الدعوة لمنتسبي القطاع الرياضي والجهات المرتبطة بالعمل الرياضي والأكاديمي، وممثلي المؤسسات الإعلامية لحضور جلسات الملتقى ولقاء المبدعين الفائزين.