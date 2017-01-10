«غواية الكتابة إلى بغداد» في «كُتّاب الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في السابعة مساء اليوم، الناقد والباحث العراقي الدكتور محسن جاسم الموسوي، أستاذ الأدب العربي والمقارن في جامعة كولومبيا في نيويورك، في محاضرة، بعنوان «غواية الكتابة إلى بغداد».

تقام المحاضرة في قاعة أحمد راشد ثاني، في مقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على قناة القصباء في الشارقة.

وللموسوي عشرات الكتب والبحوث منها: الترجيعات نظرية التفاعل في الشعر العربي، النظرية والنقد الثقافي، والرواية العربية بعد محفوظ: التغريب وذاتية الانعكاس، ومجتمع ألف ليلة وليلة، وسرديات العصر العربي الوسيط، والاستشراق في الفكر العربي، وعصر الرواية، ورؤية الرجل الصغير في القصة القصيرة، ونزعة الحداثة في القصة العراقية في الخمسينات، ونظرية الرواية، وأسئلة الثقافة، وسواها. أما في الرواية فأصدر «العقدة» و«درب الزعفران» و«أوتار القصب» و«دون سائر الناس».