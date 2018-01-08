المصري سعيد يحسم لقب الجائــزة الكـبرى

أبوظبي (الاتحاد)

حلق الفارس المصري عبد القادر سعيد بلقب جائزة أبوظبي الكبرى المؤهلة لكأس العالم، في ختام بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم، التي أقيمت أمس الأول بالمضمار العشبي بنادي أبوظبي للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي واستمرت 3 أيام بمشاركة 170 فارساً من 52 دولة وشهدت 14 شوطا مختلفاً، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

توج الأبطال عدنان سلطان النعيمي، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وجاءت منافسات بطولة أبوظبي للجائزة الكبرى «جراند بري» للدوري العربي المؤهل لكأس العالم البالغ جوائزها 400000 درهم، من جولتين صمم مسارها بحواجز ارتفاعها 160سم وهو الحد الأعلى لارتفاع الحواجز في البطولات الدولية، شارك في البطولة 28 فارسا وفارسة، ونجح عبد القادر سعيد على صهوة «هوب فان شيرين دوندر»، في إنهاء جولة التمايز بالزمن الأفضل حيث بلغ (39.91) ثانية.

وحل في المركز الثاني البلجيكي بيتر كليمنس على صهوة «كالفينو دو نيزي» بزمن 40.45 ثانية، وفي المركز الثالث البريطاني نايجل كوب على صهوة «كولفرس هيل» بزمن وقدره 40.96 ثانية.

وفاز الفارس سيف عويضة الكربي بالجائزة الكبرى المصغرة، وجاء الشوط بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115سم سم بمشاركة 5 فرسان، وبلغت الجوائز 15,000 درهم، وحسم البطل اللقب بزمن 33.72 ثانية، وحل في المركز الثاني الفارس المصري زين شادي سمير على صهوة «دودج» بزمن 39.65 ثاني، وفي المركز الثالث هيا الشامسي على صهوة «كارلا» بزمن وقدره 42.14 ثانية.