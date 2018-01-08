محمد حسن (عجمان)

اختتمت مساء أمس الأول فعاليات النسخة 16 لبطولة عجمان لجمال الخيول العربية، التي أقيمت تحت شعار «مئوية زايد.. مئوية وطن» بميدان الفروسية بعجمان، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وشهدت أشواط البطولات الست منافسات مثيرة لاختيار الأبطال، وحصدت خيول مربط الزبير العائد للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني 3 ألقاب ذهبية، ونالت مرابط دبي والأريام، والبداير ميدالية ذهبية لكل منها.

وتوشحت الفرس الرائعة «الأريام حمرا» لمربط الأريام بذهبية الأفراس، فيما نالت اللقب الفضي «نجدية الزبير» لمربط الزبير، وحصلت على اللقب البرونزي «أصيلة الكندي» لسعيد خميس الزحمي، وحصدت المهرة «دي رنانة» لمربط دبي ذهبية المهرات عمر سنة، ونالت اللقب الفضي «نهابه الزبير» لمربط الزبير، فيما حصلت «الأريام سمحة» لمربط الأريام على البرونزية.

وحلقت المهرة «عاجلة الزبير» بذهبية المهرات، تاركة المركز الثاني واللقب الفضي للمهرة «كريمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت «دي مميزة» لمربط دبي على اللقب البرونزي.