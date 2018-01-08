كوتينيو.. ندم «الميرنجي»

لندن (أ ف ب)

عندما انضم فيليبي كوتينيو إلى ليفربول عام 2013، طغى على توقيع البرازيلي قدوم المهاجم المحلي دانيال ستاريدج قبله بشهر إلى ملعب آنفيلد، إلا أن الوضع تبدل بشكل كامل في 5 أعوام.

في الأسبوع الأول من عام 2018، أصبح كوتينيو قوة ضاربة، لدرجة أن عشاق ليفربول ندبوا حظهم لرحيله إلى برشلونة الإسباني، في صفقة هائلة تقدر بـ160 مليون يورو «192 مليون دولار أميركي و142 مليون جنيه إسترليني».

كان كوتينيو بعمر العشرين عندما أنفق «الحمر» 8.5 مليون جنيه إسترليني لضمه من إنتر الإيطالي، لذا لم يكن مفاجئاً أن يحظى قدوم ستاريدج من تشيلسي بأهمية أكبر من البرازيلي، الذي تنافس ليفربول مع ساوثمبتون المتواضع إنجليزياً للحصول عليه.

تبدلت المعطيات، وفي وقت كادت الإصابات تدمر مسيرة ستاريدج، أصبح كوتينيو ورقة رابحة مع ليفربول وأحد أبرز اللاعبين في العالم.