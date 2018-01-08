البارسا ينفق أكثر من الريال..«لاماسيا تتبخر»!

محمد حامد(دبي)

صنع البارسا نصف تاريخه الكروي وربما أكثر في آخر 15 عاماً، بوجوه تعلمت مبادئ الساحرة في أكاديمية «لاماسيا»، وهي كما يطلقون عليها في كتالونيا «مزرعة المواهب الكروية» أو «البيت الريفي» تعبيراً عن القدرات الخاصة التي يتمتع بها النجوم الذين تخرجوا منها، والتناغم الإنساني والكروي الذي يجمع بين أبناء هذه الأكاديمية.

فقد أبدع نجوم لاماسيا في قيادة برشلونة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم بويول، وتشافي، وإنييستا، وبوسكيتس، وميسي، وفالديز، وغيرهم من النجوم، الأمر الذي جعل حمى المقارنات بين مليارات بيريز ومواهب البارسا «المجانية» تغزو الصحافة العالمية على مدار عقد ونصف العقد أو أكثر، فقد كان الريال بقيادة بيريز المصاب بهوس الصفقات الكبيرة ينفق المليارات ويقف عاجزاً أمام «بارسا لاماسيا».

الحقائق السابقة تتغير في الوقت الراهن، فقد أصبح الريال أكثر استقراراً وأقل نفقات وأعلى مقدرة على الظفر بالبطولات في السنوات الأخيرة، وتحديداً في آخر 3 مواسم، وفي المقابل تحول البارسا على نحو مفاجئ إلى كيان ينفق الملايين للتعاقد مع لاعبين، لم يتمكن غالبيتهم من ترك بصمة حقيقية تعيد للفريق تألقه على طريقة نجوم لاماسيا.

التقارير القادمة من إسبانيا تؤكد أن برشلونة أنفق في آخر 3 مواسم 562 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق، وفي المقابل لم تتجاوز نفقات الريال في الفترة ذاتها 195 مليون يورو، ما يجعل «ريال بيريز» يتخلص من الإرث الثقيل والسمعة التي تلاحقه، بأنه ضحية لهوس الصفقات الضخمة، وفي المقابل وقع البارسا في فخ يتنافى مع سمعته السابقة باعتباره كياناً كروياً يعتمد على أبناء النادي.