100 ضيف يحضرون «دبا الحصن للمسرح الثنائي»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل إدارة المسرح، بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، تحضيراتها لاستقبال الدورة الثانية من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي ينظم في الفترة 15ـ 19 يناير الجاري، بمشاركة خمسة عروض مسرحية من الإمارات ولبنان وتونس والبحرين وسوريا.

ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان أكثر من مئة ضيف من الإمارات، وعدد من الأقطار العربية، لحضور دورته الثانية، والمشاركة في فعالياته المتنوعة التي تتضمن إلى جانب العروض المسرحية اليومية، ورشات عمل، وندوات، ولقاءات إعلامية، ومسابقات موجهة للجمهور.

ومن بين الأنشطة التي سينظمها المهرجان سهرة مسرحية تحت عنوان «حصاد المسارح العربية 2016»، تضيء على أحوال «أبو الفنون» في المنطقة خلال السنة المنصرمة، وتستشرف مساراته خلال السنة الجديدة، وذلك عبر محاور ترصد التوجهات العامة للعروض، وخرائط الانتشار والتوزيع للإنتاج المسرحي، ونسب الأبحاث والدراسات المنجزة، والإشكاليات التقنية والإدارية، والتحديات المستقبلية. ومن أبرز المدعوين من مصر: ناصر عبد المنعم مدير مهرجان القومي للمسرح، الكاتب والناقد ياسر علام، الكاتب محمود الحلواني، ومن الكويت الفنان صالح لحمر مدير مهرجان المسرح الكويتي السابق، ومن تونس: الأسعد الجموسي مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، والمخرج حمادي المزي، ومن المغرب: الناقد سعيد الناجي مدير مهرجان فاس للمسرح الجامعي، والناقد أحمد بلخيري، والمخرج عبد المجيد شاكير، والمخرجة نعيمة زيطان، والباحثة نوال بن إبراهيم. ومن الممثلين يحضر فريد الركراكي، وسعيد آيت باجة، وأمين ناسور، وصرح حماليلي، ومحمد الحر. ومن الأردن تشارك الممثلة أريج عبد الهادي، والمخرج عبد الله الجريان، ومن الجزائر الكاتبة اسمهان منور، والناقد عبد الرزاق بوكبة، والكاتبة نجيبة صيودة، كما تحضر من الكويت الكاتبة المتوجة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي الخليجي تغريد الداوود، ومن العراق الباحثة سافرة ناجي.