«كلمة» يصدر «الأنظمة الدينامية مع هنري بوانكاري»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة «رحلات في الرياضيات»، أصدر مشروع «كلمة» للترجمة، التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، كتاباً جديداً، بعنوان: «وجهتنا.. الأنظمة الدينامية مع هنري بوانكاري»، لمجموعة من المؤلفين، تحت إشراف باحث الرياضيات أوريليان ألفاريز، تخليداً للذكرى المئوية لوفاة هنري بوانكاري الذي يعده البعض أعظم عالم رياضي في القرن التاسع عشر. وهو يدخل ضمن سلسلة مؤلفات خصصها مشروع «كلمة» لتقريب القارئ من تاريخ العلوم ومحطاته الأساس.

يتناول الكتاب في الوقت نفسه جوانب من شخصية هنري بوانكاري وأعماله، فيما يمكن أن نطلق عليه مصطلح البيوغرافيا العلمية، التي تقرب القارئ في الآن ذاته من شخصية العالم وحياته، كما من تصوراته ونظرياته.

يكشف الكتاب عن جانبين من حياة بوانكاري، لم يتم التوقف عندهما في ما سبق، وهما: جانب المثقف المنافح عن قضية آمن بها، وطيدة الصلة بتصوره عن العلم وعلاقته بقضايا المجتمع، والمقصود هنا الدور المهم والحاسم الذي اضطلع به في قضية الضابط دريفوس، في فترة يخبرنا الكتاب أنها شهدت ولادة مفهوم المثقف بوصفه فاعلاً جديداً في المجالين الاجتماعي والسياسي، وهو ما يطرح سؤال التقاطع بين العلم والمجتمع، والعلاقات بين الممارسات العلمية والوعي المواطِن، وحول مكانة العلم داخل البلدان الديمقراطية، وميل العلماء إلى التدخل في القضايا الاجتماعية، وأيضاً حول أخلاقيات العالِم واستقلالية العلم. إنه جانب مهم يوضح بالملموس كيف يكون العالم منفتحاً على محيطه الاجتماعي والثقافي والسياسي، وكيف يمارس تدخّله بشكل حاسم إزاء القضايا العادلة التي تخترق مجتمعه.

وإلى جانب صورة هنري بوانكاري المثقف، يجعلنا الكتاب نستمع إلى بوانكاري وهو مستلقٍ على أريكة أحد علماء النفس المرموقين في تلك الفترة، في نوع من الرحلة الداخلية الاستبطانية بهدف تبيُّن الحدود الفاصلة والواصلة بين العصاب والعبقرية، في عملية أماطت اللثام من منظور مبتَكر عن جوانب مهمة من شخصية بوانكاري وشهرته في مطلع القرن العشرين، خاصة عدم تردّده في قبول الخضوع لمشرحة علماء النفس وأدواتهم التحليلية.