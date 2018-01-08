عبد الشافي ينفي الرحيل عن أهلي جدة

الرياض (د ب أ)

أكد المصري محمد عبد الشافي، لاعب أهلي جدة، أنه لا يعرف أي شيء عن صفقة انتقاله إلى صفوف الفتح، رغم إعلان ناديه بشكل رسمي عن إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

وقال عبد الشافي في تصريحات تليفزيونية، عقب الفوز على الشعلة 2 /‏‏صفر والتأهل لدور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، إن إدارة النادي أبلغته باستمراره ضمن صفوف الفريق، مؤكداً أنه باقٍ مع الأهلي حتى آخر يوم في عقده, وأوضح: لا أعرف إذا ما كانت مواجهة الشعلة في الكأس هي الأخيرة لي بقميص الأهلي من عدمه، عموماً أنا مستمر مع الفريق ولم أوقع على أي عقود بشكل رسمي حتى الآن.

كان الأهلي أعلن انتقال عبد الشافي «شيفو» إلى الفتح لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، في الوقت الذي أعلن فيه التعاقد مع مواطنه مؤمن زكريا قادماً من الأهلي المصري.

من ناحية أخرى، أعلن نادي سموحة المصري عن تلقيه عرضاً من إدارة التعاون السعودي، للتعاقد مع الحارس المصري محمد أبو جبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويضم التعاون بين صفوفه، الحارس المصري المخضرم عصام الحضري، الذي انتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد انتهاء مسيرته مع فريقه السابق وادي دجلة.

وجاء عبر حساب سموحة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إدارة النادي السكندري ترفض شكلاً ومضموناً مجرد مناقشة عرض أبو جبل للرحيل عن صفوف الفريق، كونه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب طلعت يوسف، وبحسب المصدر ذاته، فإن نادي المريخ السوداني يزاحم التعاون في سباق التعاقد مع حارس مرمى الزمالك المصري السابق وأيضاً يسعى الفتح السعودي لضم الحارس.

يذكر أن الاتحاد السعودي، منح فرق دوري المحترفين حق التعاقد مع حراس أجانب بداية من الموسم الحالي.