مهرجان المسرح العربي ينطلق اليوم في الجزائر

ساسي جبيل (وهران)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي تستضيفه الجزائر، ويستمر حتى 19 يناير الجاري، في مدينتي «وهران ومستغانم»، بمشاركة 33 عرضاً مسرحياً، تتنافس ثمانية منها على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.

وتحمل هذه الدورة اسم الممثل والمخرج المسرحي الجزائري الراحل عز الدين ميهوبي الذي تم اغتياله في 13 فبراير 1995 أمام المسرح الوطني بالجزائر العاصمة.

وتجري فعاليات الافتتاح في مدينة «وهران» بتقديم العرض الجزائري «حيزية» عن نصّ للشاعر عز الدين ميهوبي، وإخراج فوزي بن براهم.

ويشارك في المهرجان أكثر من 550 مسرحياً، بينهم 267 من المشاركين في العروض، و120 في المؤتمر الفكري، و70 في الورش والندوات النقدية، إضافة إلى لجان التحكيم.