مدافعو «البريميرليج» يرسمون خريطة الانتقالات

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم تكن صفقات لاعبي خط الدفاع تمثل قيمة مادية كبيرة لأنديتهم على امتداد تاريخ كرة القدم، وكان نجوم خطي الهجوم والوسط هم الأعلى سعراً والأكبر قيمة على اعتبار أنهم هم الذين يصنعون الفارق في نتائج فرقهم بما يسجلونه من أهداف.. وحتى بدايات الألفية الثالثة لم تكن أسعار المدافعين قد تجاوزت الأربعين مليون يورو إلا نادراً، وبالتحديد مرتين الأولى مسجلة باسم ريو فرديناند نجم أستون فيلا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد في موسم 02/‏‏‏ 2003 مقابل 46 مليون يورو وسط دهشة خبراء الكرة آنذاك إذ كان هذا الرقم كبيراً جداً بل ومبالغا فيه، مع التسليم بأنه كان من أفضل المدافعين في العالم.. والثانية باسم الفرنسي ليليان تورام الذي انتقل من بارما إلى يوفينتوس في موسم 01/‏‏‏2002، مقابل 41 مليون يورو وكان أيضا مدافعاً استثنائياً تألق بشدة مع اليوفي ومع منتخب «الديوك» الفرنسية.

وخلال المواسم الثلاثة الأخيرة زاد اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى «خاصة الأندية الإنجليزية» بتدعيم صفوفها بمدافعين سوبر مهما كانت قيمتهم المادية إيماناً منها بما يمثله الدور الدفاعي من أهمية لا تقل عن الدور الهجومي في تحقيق النتائج الإيجابية.

وكان نادي مانشستر سيتي هو أول من حرص على تدعيم خط دفاعه حتى يتناسب مع قوة خطي وسطه وهجومه، فكان التعاقد مع المدافع نيكولاس أوتاميندي في موسم 15/‏‏‏2016 قادماً من فالنسيا مقابل 6. 44 مليون يورو، ثم التعاقد في الموسم الذي يليه 16/‏‏‏2017 مع «جون ستونز» القادم من إيفرتون «55.6» وأكمل الدعم الدفاعي هذا الموسم بالتعاقد مع بنيامين ميندي من موناكو «5. 57 مليون» وإن كان لم يشارك بعد في المباريات للإصابة، وبالتعاقد مع كايل والكر من توتنهام «51» مليون ليصبح خط دفاع السيتي هو الأقوى إذ أصبح بفضل هذا الدعم «حديدياً» والدليل شباك مرمى الفريق التي لم تهتز خلال 22 جولة من الدوري الإنجليزي إلا ب 13 هدفاً فقط بمعدل 06. 0 هدف في المباراة وهو أفضل معدل بين أندية البريميرليج.

وترتيباً على ذلك، كان من الطبيعي أن يأتي نجوم دفاع السيتي في المقدمة ليس لأنهم الأقوى فقط وإنما لأنهم الأعلى قيمة سوقية في قائمة «توب 10» لأغلى المدافعين في تاريخ البريميرليج، حيث احتل الثلاثي ميندي وستونز ووالكر المراكز من الثاني إلى الرابع على التوالي في الترتيب، بينما احتل أوتاميندي المركز السادس.