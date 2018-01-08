عزوز: التوقف خدم «الملك» والثنائي الأجنبي الجديد «جيد»

علي معالي (دبي)

أكد عبدالعزيز محمد «عزوز» مدير فريق الشارقة أن فترة التوقف الحالية جاءت مناسبة تماماً ل«الملك» لترتيب الأوراق قبل عودة منافسات الدور الثاني لدوري الخليج العربي، وذلك في ظل المتغيرات التي حدثت بالفريق من الاستغناء عن خدمات الأسترالي رايان ماك جوان والتشيلي سيزار بيناريس.

قال عبدالعزيز محمد: «كان ضرورياً إجراء التغييرات في صفوف الفريق لضخ دماء جديدة قادرة على قيادة الشارقة بشكل إيجابي خلال الدور الثاني من البطولة في ظل عدم تحقيق الثنائي المستبعد للطموحات».

وأضاف: «لعبنا خلال فترة التوقف مباراتين، الأولى ضد عجمان لم نظهر فيها بشكل مناسب، عكس المباراة الثانية ضد دبا الفجيرة، خسرنا في الأولى وحققنا الفوز في الثانية، والأهم من الفوز هو وجود انسجام بين بين الثنائي الجديد الأوزبكي شوكوروف والبرازيلي لولينهو مع بقية لاعبي الفريق، وظهورهما بشكل جيد».

وتابع: «كان مهماً أيضاً إيجاد الترابط المهم بين الخط الخلفي باللاعبين المواطنين بعد رحيل الأسترالي رايان، وأعتقد أن الدور الثاني سوف يشهد تطوراً كبيراً في أداء لاعبي الفريق، ولابد أن يحدث ذلك نظراً لما عانيناه في الدور الأول من أمور جعلتنا نتعثر في بعض الجولات، ونتراجع في جدول ترتيب الدوري».

وقال: «لن تكون هناك أي مباراة ودية أخرى في الفترة القصيرة المقبلة، وسيكون الاستعداد بشكل يومي لمباراة النصر في أول لقاءات الدور الثاني، والتي ستشهد سباقاً عنيفاً ومثيراً بين لاعبي الفريقين، أملاً في بداية قوية للدور الثاني».

من ناحية أخرى انتظم الحسن صالح لاعب المنتخب في تدريبات الفريق، بعد العودة من الكويت، كما انتظم البرازيلي ويلتون الذي غاب عن المباراة الودية ضد دبا الفجيرة للإصابة الخفيفة التي لحقت به في التدريبات، ويسعى عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق خلال الفترة المقبلة إلى إحداث الانسجام الكامل بين كافة العناصر أملاً في تحسين ترتيب ومستوى الملك.