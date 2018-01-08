النصر يعيد قيد المحترف «الفرنسي» بعد رحيل زاراتي

وليد فاروق (دبي)

أعاد نادي النصر قيد محترفه عبد العزيز برادة بديلاً للأرجنتيني ماورو زاراتي الذي عاد إلى بلاده ليلعب في صفوف نادي فيليز سارسفيلد معاراً من نادي واتفورد الإنجليزي ليكمل «العميد» الموسم الحالي ويستعد لخوض منافسات الدور الثاني من دوري الخليج العربي بنفس رباعي المحترفين الذي بدأ بهم الموسم قبل أن يجري تغييرات في اللحظات الأخيرة قبل الانتقالات الصيفية ومثلها في الانتقالات الشتوية التي تغلق أبوابها اليوم، وهم البرازيليين فاندرلي ومارسيلو سيرينو، واللبناني جوان العمري، والمغربي الأصل عبد العزيز برادة، الطريف أن قيد برادة في قائمة نادي النصر جاء على حسب الجنسية التي يحملها حالياً وهي «الفرنسية».

وحرص المحترف الأرجنتيني الذي غادر بالفعل إلى بلاده على نشر فيديو له وهو في مطار دبي الدولي قبل سفره للالتحاق بفريقه مودعاً «العميد» واضعاً علم الدولة ومعه إشارة الرحيل.

وانتظم برادة بالفعل في تدريبات العميد استعداداً لأولى مباريات الفريق في الدور الثاني أمام الشارقة والمقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، في حين اقترب البرازيلي فاندرلي من الانتهاء من برنامجه العلاجي الموضوع له تمهيداً للانضمام إلى تدريبات الفريق والمشاركة في المباريات من بعد مباراة الشارقة حسبما يقرر الجهاز الطبي والفني من بعده.

يذكر أن برادة مرتبط بعقد سارٍ مع النصر لمدة 3 سنوات ينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل 2018 - 2019 وهو ما جعل مسألة إعادة قيده سهلة، خاصة وأنه لم يغادر بعد خروج من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية منذ 3 أسابيع فقط.

على جانب آخر مازال القميص رقم «9» يمثل كابوساً متواصلاً للاعبي «العميد»، بعدما ظن الجميع أن هذه القصة انتهت بارتداء الأرجنتيني زاراتي له في أكتوبر الماضي بعد انضمامه إلى صفوف الفريق مباشرة، بعدما ظل فترة طويلة لا يجد من يرتديه، لكن لم يكمل اللاعب أكثر من 3 شهور في صفوف الفريق حتى طلب الرحيل والانضمام إلى صفوف فيليز سارسفيلد بموافقة نادي واتفورد، ليوافق مجلس شركة النصر على طلبه.

المعروف أن فاندرلي كان يرتدي الموسم الماضي القميص رقم 9، لكنه بعدما حدث له وغيابه فترات طويلة بسبب الإيقافات أو الإصابات قرر التغيير وارتدى رقم 33 في الموسم الجديد، كما قام بتغيير اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من «فاندرلي 9» إلى «فاندرلي 33»، وذلك في استعادة لذكريات رقمه القديم الذي ارتداه سابقاً في الملاعب البرازيلية. وبعد انضمام زاراتي وارتداءه القميص رقم 9، صام اللاعب عن التهديف لمدة 7 مباريات متواصلة إلى أن نجح في إحراز أول هدف له بالقميص «الأزرق» خلال مباراة فريقه أمام حتا في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وإجمالاً شارك زاراتي في 13 مباراة مع النصر بمعدل 8 مباريات في الدوري و5 في كأس الخليج العربي أحرز خلالهم 3 أهداف فقط وجميعهم في الدوري فقط.