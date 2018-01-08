«اللجنة المنظمة» تعلن الترتيبات النهائية لـ «سوبر العين»

أبوظبي(الاتحاد)

رفعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، وتيرة التحضيرات بصورة مكثفة للمباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بين فريقي الأهلي بطل الدوري والكأس والمصري وصيف الكأس.

وشهدت قاعة الاجتماعات بمقر مجلس أبوظبي الرياضي اجتماعا موسعاً للجنة المنظمة للبطولة بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بيرزنتيشن سبورت، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي استاد هزاع بن زايد وشركة برزينتيشن.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من بن هزام تطرق من خلالها إلى أهمية تضافر كافة الجهود لإخراج بطولة كأس السوبر المصري بأفضل صورة، باعتبارها مهرجاناً متكاملاً يجمع الرياضة والفعاليات المصاحبة والفن.

وبعد ذلك استعرض راشد عبدالله ممثل استاد هزاع بن زايد وعضو اللجنة المنظمة، جاهزية الملعب وخطة دخول الجماهير ومواقع الفعاليات المصاحبة ومواقف السيارات والخطة الأمنية المرافقة للبطولة.