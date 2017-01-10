موراي يشارك في «دولية دبي» الـ 25 للتنس

دبي (الاتحاد)

يستعد نجم التنس البريطاني آندي موراي، المصنف الأول على العالم، للمشاركة بقوة في النسخة السنوية الـخامسة والعشرين لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تقام منافساتها في دبي خلال الفترة من 19 فبراير إلى 4 مارس، بمشاركة ألمع نجوم الكرة الصفراء في العالم.

ويبدو موراي، الحائز على ذهبية الأولمبياد والفائز بلقبي ويمبلدون ونهائيات الجولة العالمية، مصمماً هذه المرة على إضافة لقب بطولة دبي إلى قائمته المتزايدة من الميداليات والألقاب، ويتنافس على لقب العام إلى جانب أسماء كبيرة من أمثال السويسري روجيه فيدرر، بطل تنس دبي سبع مرات، والمصنف الرابع عالمياً ستان فافرينكا حامل اللقب والفائز بثلاث من بطولات جراند سلام، والتشيكي توماس بيرديتش الذي وصل نهائي دبي مرتين، والفرنسي جايل موفيس، المصنف السابع عالمياً. بالمقابل تضم قائمة نجمات التنس المشاركات في تنس دبي المصنفات الثمانية الأوليات في العالم، تتقدمهن الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى والحائزة على اثنين من ألقاب بطولات جراند سلام في عام 2016، والبولندية أنيازكا رادفانسكا المصنفة الثالثة عالمياً وبطلة دبي 2012، والرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الرابعة عالمياً وبطلة دبي 2015، ودومينيكا سيبولكوفا من سلوفاكيا التي أحرزت لقب نهائيات الجولة العالمية لموسم 2016، وكارولينا بليشكوفا التي حلت في المركز الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2016، وجاربين موجوروزا بطلة دورة فرنسا المفتوحة 2016، والمخضرمة سفيتلانا كوزينتوفا التي وصلت نهائي دبي ثلاث مرات، والبريطانية الطامحة جوانا كونتا التي قفزت على سلم التصنيف العالمي في عام 2016 من المركز 47 إلى العشرة الأوائل.

من جانبه أكد صلاح تهلك، مدير البطولة، أن بطولة العام لها نكهة خاصة مع احتفالات الحدث بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقته، وأشاد بالمشاركة الواسعة لأفضل لاعبي الكرة الصفراء في العالم، وتابع قائلاً: «نرحب بجميع عشاق التنس في بطولة العام التي ستحفل بمنافسات قوية وفعاليات متنوعة داخل ملاعب التنس وخارجها».

ويتوقع المنظمون حضوراً جماهيرياً قياسياً لمتابعة منافسات البطولة والتمتع بفعالياتها وبرامجها الاجتماعية الممتعة، في الوقت الذي تحتفي فيه دبي بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق بطولات سوق دبي الحرة للتنس، حيث ستعج قرية التنس بالنشاط على مدى أسبوعين حافلين بالتسلية والمرح والموسيقا وإهداء التواقيع، وستتاح الفرصة للجمهور والزوار لمتابعة مباريات البطولة مباشرة عبر شاشات عرض ضخمة في قرية التنس، وكذلك التمتع بفعاليات يوم الأطفال وأمسية السيدات ومسابقات كثيرة موجهة للجمهور، وسيحصل الفائزون فيها على تذاكر لحضور النهائي.

وتستهل البطولة، التي تنطلق في 19 فبراير، بمنافسات السيدات (بريميير 5)، تليها بطولة الرجال في 27 فبراير، ويصل إجمالي جوائز الحدث المالية إلى 5.2 مليون دولار.

تقام بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تُطرح تذاكر الحدث في 17 فبراير عبر شباك تذاكر استاد سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود، وذلك يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، وكذلك تتوافر عبر الإنترنت على:

www.dubaidutyfreetennischampionships.com/‏en/‏tickets