منطقة مشجعي السيتي تستقطب عشاقه في «مدينة زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

تعود منطقة مشجعي السيتي لتفتح أبوابها مجددًا في العام الجديد، لتتيح لعشاق السيتيزن في الإمارات متابعة منافساته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن أجواء عائلية تستضيفها مدينة زايد الرياضية يوم الأحد المقبل.

وتستقطب منطقة مشجعي السيتي العائلات والأصدقاء وعشاق النادي القادمين من مختلف أنحاء الإمارات لتتمتع بيوم حافل بالبرامج الترفيهية والأجواء الاحتفالية ومتابعة مجريات اللقاء المنتظر الذي يجمع السيتي مع ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق فعاليات منطقة مشجعي السيتي في مدينة زايد الرياضية وتحديدًا على أرض ملعب رقم 15 ابتداءً من الساعة السابعة والربع مساءً، قبل أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة.

وتقام مجموعة متنوعة من المسابقات والأنشطة الترفيهية قبل بداية المباراة وبين شوطيها، وتتاح فرصة مميزة للجميع بدخول المسابقات للفوز، وسيحظى الفائز المحظوظ على قميص النادي عليه توقيع اللاعب الإنجليزي كايل ووكر. وينظم مانشستر سيتي هذه الفعالية بشكل مجاني لعشاق ومحبي «السماوي» في الإمارات.