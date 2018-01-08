دبي (الاتحاد)

دشن منتخبنا الوطني للناشئين معسكره الداخلي الثاني على التوالي، يوم أمس الأول بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، والذي يستمر على مدى 3 أيام، ضمن البرنامج المعد للمنتخب من قبل إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، استعداداً لمشاركة أبيض الناشئين في بطولة إيطاليا الودية الدولية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أبريل إلى 1 مايو المقبلين.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً وهم: محمد خليل إبراهيم (الإمارات)، سالم محمد خميس، محمد أحمد اليماحي، عبدالله خالد الجنيبي، مبارك أحمد مبارك (الجزيرة)، عمر إبراهيم النقبي (خورفكان)، عبيد علي المزروعي، راشد علي العبيدلي، مايد سعيد الكأس، عبدالله يوسف حسن (الشارقة)، خليفة خميس مبارك (شباب الأهلي دبي)، عبدالله يعقوب الحمادي (الظفرة)، خالد صالح السعدي، عيسى خلفان الحراصي، عيسى درويش خليفة، عبدالله سالم الكعبي (العين)، حمد عبدالله المقبالي (الفجيرة)، سعيد أحمد العامري، علي محمد علي، عبدالله خالد أحمد (الوحدة)، محمد حسن شعبان، حمد غانم خميس، عبدالله بدر سليمان (الوصل). ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب، يونس عبدالرحمن مديراً للمنتخب، خالد شهداد مدرباً، محمد العجماني مساعداً للمدرب، عمير يوسف مدرباً للحراس، محمد بالعربي طبيباً، عبدالله الجليد معالجاً طبيعياً، كريستيان تاناز مدلكاً، طارق عبدالرحيم عامل المهمات.

مما يذكر أن منتخبنا الوطني سبق له التجمع الداخلي في مقر الاتحاد بالخوانيج، خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الماضي، بهدف المحافظة على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال الموسم، وللتحضير لبطولة إيطاليا.