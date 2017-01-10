علي معالي(القاهرة)

توج المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري منتخب مصر الأول لكرة السلة للرجال بلقب النسخة 22 من البطولة العربية، التي أسدل عليها الستار مساء أمس الأول في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، برعاية «بطولة طيران الإمارات» بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 96/ 90، في مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً جعل اللقاء الختامي يخرج بصورة جميلة، رافق الوزير في تتويج الأبطال كل من د.مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد العربي وحنفي أبوطالب أمين عام الاتحاد العربي للسلة.

قدم الفريقان مباراة كبيرة وشهدت صراعاً مثيراً من البداية للنهاية، ونجح حكمنا حسن حاجي في إدارتها بنجاح وامتياز بمساعدة الجزائري فتحي شعيب والسعودي أحمد الصالح.

انتهى ربع المباراة الأول بتقدم المغرب بفارق مريح للغاية بنتيجة 32/ 21، وفي بقية أرباع المباراة استطاع منتخب الفراعنة أن يتفوق على أسود الأطلس بنتيجة 21/ 19،31/ 19،33/ 20، ورغم تقدم المنتخب المغربي في فترات معينة من المباراة بحوالي 19 نقطة فارقاً لكن المنتخب المصري نجح في أن يستعيد زمام الأمور من جديد وظلت المباراة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة، ووصل الفارق في الدقائق الأخيرة إلى نقطة واحدة ولكن خبرة المنتخب المصري حسمت البطولة في النهاية ليحقق اللقب للمرة الـ12 من أصل 22 بطولة.

وخطأ فادح قام به مدرب المنتخب المغربي سعيد بويزيدي، كلفه لقب البطولة عندما اطمأن إلى أن المباراة ستكون لصالحه بعد نهاية الربع الأول، ووجود الفارق الكبير فقام بمنح لاعبيه الكبار قسطاً من الراحة وهو ما استغله لاعبو المنتخب المصري في الاستفاقة والعودة من جديد للبطولة والتتويج في النهاية.

وحصل لاعب المغرب سفيان كودرو على لقب هداف البطولة، والمصري عمر طارق على لقب أحسن لاعب في البطولة، وفي مباراة تحديد المركز الثالث نجح المنتخب البحريني في الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 74/ 68 في مباراة أدارها حكمنا الدولي سالم الزعابي وعاونه حكم مصري وآخر مغربي.

وأعرب خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه المنتخب المصري والبطولة بشكل عام قائلاً: «تدرج منتخب مصر في المستوى من مباراة لأخرى حتى وصل إلى قمة المستوى في المباراة النهائية التي جاءت ممتعة مع المنتخب المغربي، ليؤكد لاعبو المنتخب المصري أنهم على قدر المسؤولية».

وأشاد د.مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد العربي بالبطولة قائلاً: «جاءت نسخة عربية متميزة للغاية، من خلال الجهد الكبير الذي بذله الاتحاد العربي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ليؤكد العمل المنظم للاتحاد في حرصه على إقامة البطولة، وأن الاستمرار في تنظيم البطولات العربية أصبح أمراً ملحاً للغاية، وشكر «طيران الإمارات» الراعي الرسمي لنشاط الاتحاد العربي.