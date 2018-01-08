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أكد أن خسارة «خليجي 23» أصابت الجماهير بالإحباط

أحمد بن حشر: نصف لاعبي «الأبيض» في الكويت «خارج الخدمة»!
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تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018

أسامة أحمد (دبي)

أرجوكم لا تحكموا على لاعبي منتخبنا الوطني بـ«الإعدام» وتوجهوا إليه «الملام»، بسبب خسارة نهائي كأس الخليج بالكويت، بهذه الكلمات بدأ الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بطلنا الأولمبي تصريحه الخاص لـ«الاتحاد»، موجهاً رسالة إلى اللاعبين قائلاً: «الخسارة بركلات الترجيح لا تنتقص من مكانتكم في قلوب الجماهير بمختلف ألوان طيفها، ولكن عليكم أن تحاسبوا أنفسكم».

كما وجه بطلنا الأولمبي رسالة ثانية إلى علي مبخوت مهاجم منتخبنا قائلاً: «ستظل سهم الأبيض والمهاجم القناص الذي تعمل له المنتخبات ألف حساب».

وقال: يجب على جميع اللاعبين محاسبة أنفسهم فوراً قبل أن تتم محاسبتهم من اتحاد الكرة من أجل خوض التحديات المقبلة التي تواجه الكرة الإماراتية، وخصوصاً أن الوسط الرياضي لا يحتمل إخفاقاً جديداً في كأس آسيا التي تقام على أرضنا ووسط جمهورنا.

وأضاف: أتمنى أن أرى ماكينات لا تتوقف في «المستطيل الأخضر» بعكس ما حدث في دورة الخليج بالكويت، فإذا ما تحرك اللاعبون وهم شباب فمتى يتحركون؟ لأن الصورة لم تكن جيدة في «خليجي الكويت».

وأشار بطلنا الأولمبي إلى أن المركز الثاني مثل الأخير، وقال: «إما الذهب يا بلاش» في دورات الخليج وغيرها من البطولات، وخصوصاً أن ابن الإمارات يحب الرقم 1 استناداً لمحبة القيادة الرشيدة لهذا الرقم، وكنا نتمنى من اللاعبين الحصول على الرقم 1 في النهائي الخليجي وإسعاد هذا الجمهور الوفي الذي وقف مع المنتخب وقفة رجل واحد، وحرص على الذهاب إلى الكويت الشقيقة من أجل إلهاب حماس اللاعبين لرسم صورة طيبة عن الكرة الإماراتية في هذه التظاهرة الخليجية. ... المزيد
     
 

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