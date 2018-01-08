أحمد بن حشر: نصف لاعبي «الأبيض» في الكويت «خارج الخدمة»!

أسامة أحمد (دبي)

أرجوكم لا تحكموا على لاعبي منتخبنا الوطني بـ«الإعدام» وتوجهوا إليه «الملام»، بسبب خسارة نهائي كأس الخليج بالكويت، بهذه الكلمات بدأ الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بطلنا الأولمبي تصريحه الخاص لـ«الاتحاد»، موجهاً رسالة إلى اللاعبين قائلاً: «الخسارة بركلات الترجيح لا تنتقص من مكانتكم في قلوب الجماهير بمختلف ألوان طيفها، ولكن عليكم أن تحاسبوا أنفسكم».

كما وجه بطلنا الأولمبي رسالة ثانية إلى علي مبخوت مهاجم منتخبنا قائلاً: «ستظل سهم الأبيض والمهاجم القناص الذي تعمل له المنتخبات ألف حساب».

وقال: يجب على جميع اللاعبين محاسبة أنفسهم فوراً قبل أن تتم محاسبتهم من اتحاد الكرة من أجل خوض التحديات المقبلة التي تواجه الكرة الإماراتية، وخصوصاً أن الوسط الرياضي لا يحتمل إخفاقاً جديداً في كأس آسيا التي تقام على أرضنا ووسط جمهورنا.

وأضاف: أتمنى أن أرى ماكينات لا تتوقف في «المستطيل الأخضر» بعكس ما حدث في دورة الخليج بالكويت، فإذا ما تحرك اللاعبون وهم شباب فمتى يتحركون؟ لأن الصورة لم تكن جيدة في «خليجي الكويت».