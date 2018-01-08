الهنائي: فرضنا واقعاً جديداً على المنافسة المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خالد الهنائي رئيس شركة الألعاب المصاحبة في نادي الوحدة أن ناديه يشارك بـ 70 لاعبا ولاعبة في الجولة الرابعة، وأن الفريق يستعد جيدا في الوقت الراهن من أجل إنجاح هذه الاحتفالية المهمة التي تستضيفها عاصمة الجو جيتسو العالمية، ولا سيما أن الوحدة دخل بقوة هذا الموسم في المنافسة على المراكز الأولى.

وقال الهنائي: لاعبونا ولاعباتنا يستعدوا بشكل جيد تحت إشراف مدربيهم، ونعول عليهم كثيرا في الحصول على عدد كبير من الميداليات في مختلف الفئات، وهدفنا أيضا المنافسة على الفوز بجائزة أفضل أكاديمية محلية، علما بأن المنافسة ستكون قوية مع العين والجزيرة، ونحن نثق فيهم كثيرا لتحقيق الطموحات والتعبير عن أنفسهم في المنافسة.

وتابع: الوحدة بدأ متأخرا عن العين والجزيرة، ولكنه عاد بقوة، واختصر الزمن فأصبح لديه واحدة من أفضل الأكاديميات، ونحن محظوظون بالدعم الكبير الذي تلقاه اللعبة من الإدارة العليا للنادي وعلى رأسها سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ولا يستطيع أحد أن ينكر بأن الوحدة فرض واقعا جديدا على المنافسة بين الأندية المحلية في الموسم الحالي.

أضاف: الموسم المحلي ما زال طويلا، حيث إننا ما زلنا ننتظر المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية للمحترفين، وبطولة رأس الخيمة الدولية، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجولة أبوظبي جراند سلام، وكلها فرص لحصد النقاط، وتحسين المركز في المنافسة.