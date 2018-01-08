الشامسي: العين يدخل البطولة بالقوة الضاربة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن عبدالله الشامسي مشرف الجو جيتسو في نادي العين التحدي لاستعادة المركز الأول في التصنيف المحلي، مشيرا إلى أن العين سيدخل البطولة بقوته الضاربة، وأن الفارق محدود للغاية بين الجزيرة صاحب المركز الأول في التصنيف والعين والوحدة، وأن لاعبي الزعيم استعدوا جيدا للجولة، وكلهم يرفعون شعار البحث عن الذهب والتتويج.

وقال الشامسي: الاستعدادات بدأت منذ عدة أسابيع، وفي الفترة الأخيرة يخضع اللاعبون للتدريبات اليومية على فترتين في صالة النهيانية، ومنهم من يتدرب مع المنتخب الذي يقوده جونيور وميديروس، والمعنويات عالية جدا في هذا الصدد، وسوف نشارك بأكثر من 100 لاعب ولاعبة بعد أن تم فتح الباب لأول مرة لمشاركة الأشبال من 14 سنة فيما فوق، وان العين سيدخل بقوة في كل الفئات، أما بالنسبة للفتيات فهن يتدربن تحت إشراف المدربة جيسيكا منذ عدة أسابيع أيضا، ونراهن عليهن كثيرا لأنهن من عناصر تميز العين دائما، خصوصا أن بهن بطلات لآسيا والعالم، وثقتنا فيهن بلا حدود.

وقال الشامسي: نتوجه بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو على تنظيمه لمثل هذه الأحداث الكبرى، وبالنسبة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة فإنها باتت شبه محسومة لصالح العين للعام الثاني على التوالي لأن النادي الأكثر توفيرا للاعبين المميزين في كل الفئات.