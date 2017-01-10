«الأسطورة» بيكيلي يعود إلى ماراثون دبي بطموحات كبيرة

دبي (الاتحاد)

بعد ما يزيد على الثلاثة أشهر من تحقيقه ثاني أسرع زمن مسجل في سباق الماراثون في التاريخ، أكد «الأسطورة» الإثيوبي الأولمبي كينينيسا بيكيلي مشاركته في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، والذي سينطلق في 20 يناير الجاري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

واستطاع الأولمبي حامل الميدالية الذهبية ثلاث مرات أن يجتاز خط النهاية في ماراثون برلين في سبتمبر الماضي بزمن ساعتين و3 دقائق و3 ثوانٍ، متأخراً ست ثوانٍ فقط عن الفائز بالمركز الأول دينيس كيميتو، والذي سجل رقماً قياسياً عالمياً وصل إلى ساعتين ودقيقتين و57 ثانية.

وبعد أن عبر عن خيبة أمله من عدم تمكنه من تحقيق الرقم القياسي العالمي، يسعى بيكيلي إلى الفوز بلقب ماراثون دبي لإضافة فوز جديد إلى سجل مسيرته المهنية. وهذه هي المشاركة الثانية له في الماراثون الأغلى في العالم بعد تعرضه لإصابة أجبرته على الانسحاب من ماراثون دبي 2015.

وقال بيتر كونيرتون مدير ماراثون ستاندرد تشارترد دبي: «مشاركة كينينيسا تشكل دفعة قوية في تنظيم ماراثون دبي 2017، فالأداء الذي قدمه في برلين يثبت بأنه قد أصبح متأقلماً ومرتاحاً مع مسافة الماراثون ونعرف أنه يسعى لإنهاء ما قد بدأه هنا في دبي بعد انسحابه قبل عامين».