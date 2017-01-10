«غيث» لـ حمدان بن محمد ينتزع المركز الأول في «حر وحش فرخ»

دبي (الاتحاد)

انتزع الصقر «غيث» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، المركز الأول في فئة «حر وحش فرخ»، وذلك ضمن منافسات اليوم الثامن من بطولة الصيد بالصقور (التلواح)، التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي تقام في منطقة الروية بدبي.

وسجل الصقر «غيث» أسرع زمن على مستوى فئتي حر وحش فرخ محلي وحر وحش جرناس محلي، وكان الطير الوحيد الذي تخطى حاجز العشرين ثانية، حيث بلغ الزمن الذي انجزه 19,353 ثانية.

وحقق صاحب المركز الثاني «بي 6» لمالكه سويدان دميثان سويدان زمناً وقدره 20.571 ثانية، حيث كان الفارق بينه والصقر «غيث» أكثر من ثانية ونصف، الأمر الذي يعد في سابقة الصقور فارقاً شاسعاً، حيث غالباً لا يتعدى الزمن بين المراكز أجزاء بسيطة من الثانية، وجاء بالمركز الثالث «سلمان» لمالكه حمد أحمد بن مجرن بزمن 20.727 ثانية.

وفيما تفوق «مشاكل» لمالكه راشد أحمد محمد الشيخ مجرن بن سلطان، وحقق المركز الأول في حر وحش جرناس محلي، قاطعا المسافة بزمن 20,113 ثانية، وجاء ثانيا «مزيون» من «أف 3» بقيادة راشد سعيد الكندي بزمن 20,295 ثانية، وبالمركز الثالث «90» لمالكه أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بزمن 20.487 ثانية.