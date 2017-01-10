«ياس» تحتضن بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2017

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تحتضن جزيرة ياس، بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون في نسختها الثالثة، التي تقام يومي 3 و4 مارس المقبل، ويشرف على تنظيمها مجلس أبوظبي الرياضي، الذي أعلن عن مسارها الجديد أمس في مؤتمر صحفي تم الكشف خلاله عن المسار الجديد، بجانب إقامة البطولة في يومين بدلاً من يوم واحد، في نقلة جديدة للحدث العالمي، الذي يتوقع أن يشارك فيه 3500 رياضي ورياضية، يتقدمهم 120 من النجوم العالميين سيخوضون غمار المنافسة، حيث سيستمعون بالسباحة وركوب الدراجات والجري ضمن المسار، الذي سيكون منصة عالمية المستوى للترايثلون في المنطقة.

‫وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تعتبر جزيرة ياس مكاناً مثالياً لاستضافة بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون، حيث يوفر الموقع الجديد مرافق إقامة وتدريب رائعة للرياضيين، بالإضافة إلى البنية التحتية المميزة التي تتيح لنا استيعاب نحو 6 آلاف رياضي في نسخة عام 2019، إذ نتوقع ازدياد عدد المشاركين دولياً بنسبة 60% هذا العام، بما في ذلك الرياضيون المحترفون والمتسابقون الهواة القادمون من جميع أنحاء العالم لخوض غمار المنافسات حول المعالم الخلابة لجزيرة ياس».

وقدم العواني الشكر والتقدير لشركة ميرال وجزيرة ياس لمساهمتهما الفاعلة في دعم مساعي إنجاح خططنا الطموحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة عبر استقطاب أهم الفعاليات الرياضية العالمية.‬‬

وتابع: ‫«تحتضن جزيرة ياس عدداً كبيراً من أماكن الجذب الرائعة والشواطئ المميزة وبعض أجمل المعالم السياحية في أبوظبي، ويتيح نقل موقع بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون إلى جزيرة ياس زيادة نسبة المشاركة المحلية، حيث سيدفع الموقع الجديد المقيمين إلى تجربة هذه الرياضة المميزة والاستمتاع بفرصة التنافس جنباً إلى جنب مع أبطال العالم والحائزين على الميداليات الأولمبية وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون المسار الجديد أكثر المسارات إدهاشاً وروعة خلال هذا العام، حيث سيوفر الموقع الخلاب تجربة لا مثيل لها لكل المشاركين والمشاهدين الذين سيتمتعون بمشاهدة السباق وتشجيع الآخرين، مستفيدين من توفر عدد أكبر من المنصات وأماكن المشاهدة».‬‬