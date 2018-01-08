ماراثون «الوفاء للقائد» رسالة حب بطول 835 كلم

وليد فاروق (دبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ينطلق في الرابعة عصر اليوم ماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في نسخته السابعة التي تحمل شعار «شكرا محمد بن زايد»، وذلك من أمام المنزل التاريخي للمغفور له بإذن الله الشيخ حشر بن مكتوم بمدينة حتا، إلى العاصمة أبوظبي مرورا بمختلف إمارات الدولة والتي سيصل إليها المشاركون صباح الأربعاء القادم بعد قطع مسافة تصل إلى 835 كيلومترا وبمدة زمنية متوقعة (63-67) ساعة من دون توقف.

وكشف صالح محمد حسن رئيس اللجنة المنظمة للماراثون التشريفي، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بنادي حتا، أن عدد الجنسيات المشاركة في هذا الحدث الكبير تبلغ 77 جنسية من مختلف دولة العالم يحملون الرسالة بشكل تتابعي مرورا بجميع إمارات الدولة في كل من الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة ودبي وصولا للعاصمة أبوظبي، موجها شكره وتقديره نيابة عن أعضاء اللجنة المنظمة إلى المجالس الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة والأندية وجميع الجهات التي أبدت تعاونها من أجل إنجاح النسخة السابعة للماراثون التشريفي الأبرز في العالم.

ومن جانبه أكد علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا أن ماراثون رسالة الوفاء للقائد مبادرة تستحق تقديم كل أشكال الدعم لها لمواصلة النجاح الذي شهدته منذ انطلاقتها في النسخة الأولى، لما تحمله من معان نبيلة وسامية إلى قيادة الوفاء، وعبر عن تمنياته أن تشهد النسخة السابعة مشاركة كبرى من قبل الرياضيين في مدينة حتا ومواصلة مشاركتهم بالمشهد في السنوات الماضية.

وتشهد النسخة السابعة مشاركة متنوعة من العداءين يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهم يحملون رسالة الوفاء للقائد، تقديرا وشكرا من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها تجاه صاحب السمو رئيس الدولة، علاوة على عدد من عدائي الدول العربية الشقيقة والصديقة والآسيوية والأفريقية، يتقدمهم لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى إضافة إلى لاعبي مختلف الأندية بالدولة وأصحاب الهمم.

كما تشهد هذه النسخة مجموعة من المبادرات الجديدة التي تعكس الرغبة في المشاركة بالماراثون التشريفي تجسيدا للمعنى الغالي الذي تحمله الرسالة، حيث من المنتظر مشاركة عبد الله ربيع سالم لاعب منتخب ألعاب القوى، حاملا رسالة الوفاء للقائد لمسافة 42 كيلومترا و192مترا وهي مسافة الماراثون العالمية ليصبح أول رياضي إماراتي يشارك في الماراثون التشريفي الأول في العالم يشارك بهذه المبادرة الوطنية.

كما رحبت اللجنة المنظمة بمشاركة فريق «فتنس الإمارات» في حمل رسالة الوفاء للقائد حيث سيركض أفراده لمسافة 210 كيلومترات وتعد ربع مسافة ماراثون الوفاء للقائد حاملين رسالة الوفاء في مبادرة جديدة للفريق.