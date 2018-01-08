«ملوح» أول ناموس في الفترة الصباحية

الذيد (الاتحاد)

تصدرت «ملوح» لراشد سعيد بالعجيد الكتبي أشواط الفترة الصباحية، لتخطف المركز الأول لمنافسات «الحقايق» لمسافة 4 كلم، في افتتاح مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «الذيد - 2018»، وقطعت «ملوح» المسافة بزمن قدره 5:58:4، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «الواعي» لراشد علي سيف الخاطري، ليحرز اللقب بزمن بلغ 5:59:0، وانتصرت «مشغلة» لمصلح سعيد المنصوري على منافسيها، لتحقق ناموس الشوط الثالث، بعد أن أنهت مراحل الشوط بزمن بلغ 5:56:1، وفي الشوط الرابع حلق «الشامخ» لمطر مبارك سيف الكتبي مع المركز الأول، قاطعاً المسافة بزمن بلغ 5:57:5، وخطفت «وعد» لبادي تركي الدوسري صدارة الشوط الخامس بـ 5:56:1.

وفي الشوط السادس كان الموعد مع «وداع» لغانم محمد مبارك الكتبي، لتحرز المركز الأول بزمن بلغ 5:52:4، وفي الشوط السابع طار «شاهين» لسعيد عامر حليس العويسي مع ناموس الشوط والمركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 5:54:1، وتصدرت «غزيلة» لمبارك سالم سهيل بالشرقي العامري مراحل الشوط الثامن بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 5:57:3، وفي الشوط التاسع أهدت «تعويض» مالكها سعيد خليفة سعيد الخييلي اللقب بتوقيت قدره 5:57:5، وفي عاشر أشواط الفترة الصباحية كان «سلهود» لحمد سالم علي على موعد مع المركز الأول بزمن قدره 5:52:3.

وفي الشوط 11 كانت «ثقة» لسالم عبدالهادي آل فهيدة المري أول الواصلات لخط الختام بزمن قدره 6:00:5، وفازت «الزود» لخليفة عبدالله النعيمي بناموس الشوط 12 بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 5:55:2، وفي الشوط 13 أهدى «شاهين» مالكه ناصر معيوف الدرعي ناموس الشوط والمركز الأول وأنهى المسافة بزمن قدره 5:57:5، وفي الشوط 14 تصدرت «الظفرة» لناصر مسلم حميد الغفيلي مراحل الشوط، لتحرز المركز الأول بتوقيت قدره 5:56:8، وتقدمت «مصادفة» لسالم بالدويس الخييلي على منافسيها في الشوط «15» لتحقق المركز الأول بزمن قدره 5:59:3، وفي الشوط 16 كان الموعد مع «سيقار» لعبدالله سعيد الجنيبي، ليحقق المركز الأول بزمن قدره 5:58:0، وفي الشوط 17 حلق «محال» لمطر خليفة الحميري مع ناموس الشوط والمركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 5:54:7، وأهدى «الفاتن» مالكه سهيل محمد العفاري صدارة الشوط 18 بزمن بلغ 5:52:5، وفي الشوط 19 طارت «زلزلة» لمحمد خليفة الحميري مع المركز الأول وقطعت مسافة الشوط بتوقيت قدره 5:559، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية كان الموعد مع «منبة» لسلطان مبارك المنصوري، ليحرز المركز الأول بزمن قدره 5:52:5، وحصل جميع الفائزين بالأشواط الصباحية على جائزة عينية سيارة، بينما نال بقية الفائزين بالمراكز إلى العاشر جوائز نقدية قيمة، وشهدت المنافسات الصباحية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من دول مجلس التعان الخليجي.