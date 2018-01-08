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بحضور سلطان بن حمدان

الحقايق ترسم لوحة البداية في مهرجان محمد بن زايد للهجن
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تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018

عبدالله عامر (الذيد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي انطلاقة النسخة السابعة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، وخصصت ضربة البداية لمنافسات الحقايق، لمسافة 4 كلم على أرضية ميدان الذيد بإمارة الشارقة.وانتزعت «مزون» لحمد صالح عبدالله بن حبتور العامري ناموس الشوط الرئيس الأول لـ «الحقايق» أبكار مفتوح وخطفت كأس وسيارة رنج روفر وقطعت المسافة في زمن بلغ 5:48:3، تاركة المركز الثاني لـ «وزن» لعلي راشد حمد غدير الكتبي بزمن بلغ 50:50:3، وجاءت في المركز الثالث «سيطرة» لمطر محمد دحروي العامري وأنهت مسافة الشوط بزمن قدره 5:50:7.

وفي الشوط الرئيس الثاني المخصص للحقايق جعدان كان الموعد مع «باروت» لسعيد خليفة بالرشيد السويدي ليخطف الكأس وسيارة رنج روفر بعد إحرازه للمركز الأول بزمن قدره 5:53:6، وجاء في المركز الثاني «مشاغب» لأحمد خليفة بالرشيد السويدي وقطع مسافة الشوط بزمن قدره 5:57:4، وفي المركز الثالث وصل «راهي» لسعيد أحمد عيلان المهيري بتوقيت بلغ 5:57:8.

وبعد ختام الأشواط قام الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالله مبارك المهيري الأمين العام لاتحاد سباقات الهجن بتتويج الفائزين بأشواط الرموز.

وجاءت نتائج باقي الأشواط كالتالي: في الشوط الثالث تصدرت «متعبة» لعلي حمد المنصوري مراحل الشوط لتحرز المركز الأول بزمن بلغ 5:50:8، وفي الشوط الرابع حلقت «الشامخة» لعمر غصاب راعي الطيرة العامري بناموس الشوط بزمن بلغ 5:52:2، وفي الشوط الخامس طار «شاهين» لحميد بن هدوب سعود العمري باللقب بعد أن أنهى المسافة بزمن بلغ 5:55:7، وفي الشوط السادس تصدرت «الهايلة» لعبدالله سعيد حبيب الهاشمي مراحل الشوط لتحرز المركز الأول بزمن بلغ 5:54:3، وفي الشوط السابع حلقت «الشاهينية» لعمر غصاب راعي الطيرة العامري بالناموس وحققت زمنا بلغ 5:49:3، وفي الشوط الثامن انتصر «الباهي» لمحمد أحمد كراز السبوسي على منافسيه ليحقق المركز الأول بتوقيت قدره 5:54:6، وفي الشوط التاسع فازت «الفايزة» لمسلم حمد متعب العامري بالمركز الأول بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 5:55:9، وفي الشوط العاشر كان «غياث» لدنان محمد عبيد الشامسي على موعد مع المركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط بتوقيت بلغ 5:56:0.

وأهدت «الخزنة» مالكها صغير حمدان سعيد العامري ناموس الشوط 11 بعد أن قطعت المسافة بزمن بلغ 5:54:5، وفي الشوط 12 طار «قطرس» لراشد علي راشد سالم الهاشمي بالصدارة وحقق زمنا بلغ 5:56:3، وفي الشوط 13 انتزعت «مغيضة» لمبارك حمد متعب العامري المركز الأول بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 5:59:5، وفي الشوط 14 كسب «مرهق» لأحمد هادي نايف العجمي ناموس الشوط والمركز الأول بزمن بلغ 6:00:3، وفي الشوط الأخير لفئة «الحقايق» الشوط 15 كان الموعد مع «بروق» لطالب حمد بريك الفهيدة المري لتحرز المركز الأول والناموس بزمن بلغ 5:57:2، حصل جميع الفائزين بالأشواط على سيارات وبقية المراكز إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة، وشهدت السباقات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من دول الخليج العربي. ... المزيد
     
 

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