حمدان بن راشد.. الشخصية المحلية في جائزة محمد بن راشد للإبداع

رضا سليم ووليد فاروق (دبي)

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، الفائزين بفئات الدورة الثامنة من الجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين، من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.

جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة أمس بقاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لمجموعة الإمارات، والشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والأمير علي بن الحسين رئيس اتحادي الأردن وغرب آسيا لكرة القدم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس شركة النصر لكرة القدم، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد كبير من القيادات الرياضية المحلية والعربية.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين بفئات الشخصية الرياضية المحلية، وكذلك الشخصية الرياضية العربية، وأيضاً المؤسسة العربية والفريق العربي، حيث تم اختيار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الشخصية الرياضية المحلية الأبرز، وتسلم الجائزة نيابة عنه نجله الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس شركة النصر لكرة القدم، وتسلم الأمير علي بن الحسين رئيس اتحادي الأردن وغرب آسيا لكرة القدم، جائزة الشخصية الرياضية العربية، في حين تسلم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسام الفريق العربي، وذلك لفوز الفريق الملكي البحريني للقدرة بلقب الفئة، فيما تسلمت الشيخة شيخة آل ثاني وسام المؤسسة العربية الذي فازت به «مؤسسة شيخة آل ثاني» ومقرها جمهورية مصر العربية.

وسلم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، أوسمة فوز الرياضيين والمؤسسات في الفئات الأخرى، وهم ناصر التميمي الفائز بجائزة الإداري المحلي، وخميس حسن الشامسي في فئة الحكم المحلي، وإسماعيل محمد الجزيري في فئة المدرب المحلي، وفازت بلقب المؤسسة المحلية، اللجنة البارالمبية الإماراتية، وتسلم الجائزة محمد محمد فاضل الهاملي، وفي فئة الرياضي العربي، تقاسم الأردني أحمد أبو غوش والكويتي فهيد الديحاني الجائزة، فيما نال المصري أحمد حلمي لقب الحكم العربي، وحصل السعودي علي الزهراني على لقب المدرب العربي، وفاز الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بلقب المؤسسة العالمية، الاتحاد الدولي الصيفي، فيما فازت الجمعية البارالمبية البريطانية بجائزة المؤسسة العالمية، اللجنة البارالمبية الوطنية.