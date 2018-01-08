%95 من المحال التجارية في رأس الخيمة ملتزمة بتخفيضات الأسعار

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن 95% من المحال التجارية ومنافذ البيع بالإمارة التزمت بتخفيضات الأسعار التي تم الإعلان عنها عبر العروض الترويجية التي قدمتها تلك المنافذ للجمهور والمستهلكين.

وقال الدكتور عبد الرحمن النقبي مدير عام الدائرة لـ«الاتحاد» إن غالبية المحال التجارية التزمت بالعروض الترويجية التي طلبت تصريحاً خاصاً بإجرائها والتي اشتملت على تخفيضات متفاوتة على السلع.

وأوضح أن 95% من المحال التجارية التي نفذت هذه العروض كانت ملتزمة بنسبة التخفيض التي وافقت عليها الدائرة، وذلك من خلال التفتيش والرقابة على هذه المنافذ، مشيراً إلى أن الدائرة لا تمنح أي موافقات للمحال التجارية قبل التأكد من أسعار السلع قبل وبعد التخفيض وحساب نسبة التخفيض بدقة، وذلك لتحقيق مصلحة المستهلك ومنافذ البيع معاً.

وتابع: خالف المراقبون غير الملتزمين بنسب التخفيضات وجرى تصويب أسعار بعض السلع التي أجريت عليها هذه التخفيضات، مشيراً إلى أن الحملات الترويجية التي تشتمل تخفيضات على الأسعار يستفيد منها الزبائن وكذلك منافذ البيع.

وأكد النقبي أن الدائرة ستقوم بالإلغاء الإداري للرخص التي مضى على عدم تجديدها 3 سنوات وذلك عقب استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة ومخاطبة الجهات المعنية الأخرى كالمحاكم والشرطة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستهدف الإبقاء فقط على الرخص التي تزاول أنشطتها بصورة مستمرة.

وتابع: ألغينا العام الماضي 500 رخصة تجارية لم يقم أصحابها بتجديد رخصها لمدة ثلاث سنوات وذلك عقب استيفاء جميع الخطوات المطلوبة والسابق ذكرها إلى جانب الإعلان عن هذه الرخص في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الدائرة بدأت في حصر الرخص التي مضى على عدم تجديدها ثلاث سنوات في أول يناير الجاري تمهيداً لإلغائها خلال الفترة المقبلة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

وتابع: هناك نمو مستمر في الأعمال التجارية في إمارة رأس الخيمة بالتزامن مع حركة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية الأخرى والتي تنعكس بشكل إيجابي القطاعات الأخرى.