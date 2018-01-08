مستهلكون يشترون سلع «التخفيض».. ويفاجؤون بأسعار مرتفعة عند «الكاشير»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

شهدت بعض متاجر التجزئة خلال الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع الشهر الحالي، تبايناً في أسعار السلع عبر طرح عروض وتخفيضات لسلع بأسعار أقل من قيمتها المسجلة لدى أجهزة «الكاشير»، إضافة إلى طرح سلع بأسعار أعلى من سعرها الأصلي الموجود على الأرفف، ما أدى إلى إرباك عدد من المستهلكين.

وجاءت هذه الممارسات مع انشغال هؤلاء المستهلكين بمطالعة فواتير الشراء بشأن قيمة احتساب الضريبة ليفاجأ عدد منهم بتباين بعض أسعار سلع العروض، حيث أطلقت مراكز تجارية عروضاً وتخفيضات مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما دفع المستهلكون إلى الإقبال على العروض التي شكلت سعراً أقل للسلعة رغم احتساب الضريبة، حيث كشفت فواتير الشراء عن تلك العمليات بارتفاع سلع السلعة في العرض عن سعرها الأصلي خارج العرض وباختلاف السعر عن العرض نفسه لسلع أخرى، في بعض المتاجر.

بيد أن عددا من مديري هذه المتاجر أرجعوا تغيير أسعار السلع المعروضة على أجهزة الكاشير إلى خطأ تقني، مؤكدين قيامهم بتعويض المستهلكين المتضررين.

وكانت محال تجارية أطلقت لافتات تخفيضات وعروضا مغرية حملت مضامين محفزة وجاذبة للمتسوقين ومنها «الفرصة الأخيرة للشراء» و«نحن ندفع عنك الضريبة» و«اشتر واحدة والثانية مجاناً» و«اشتر واحدة واسترد نصف القيمة».