الأسهم المضاربية تستقطب السيولة.. والتداولات 1.5 مليار درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

استقطبت الأسهم المضاربية زخم السيولة التي شهدتها جلسة تعاملات أمس في الأسواق المالية المحلية، وذلك قبل إعلان النتائج السنوية للشركات المدرجة، بقيمة تداولات 1.5 مليار درهم، فيما سجل سوق دبي المالي أداءً إيجابياً منذ بداية جلسات العام الجديد، محققاً نمواً بنسبة 4.6% لينجح خلال الجلسة في اجتياز مستوى 3700 نقطة.

واستمرت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في المنطقة الخضراء بدعم من السيولة التي استهدفت عدداً من الأسهم ذات الوزن النسبي، وفي مقدمتها سهما «إعمار» و«دبي الإسلامي»، ليغلق مؤشر دبي على ارتفاع 0.79% رابحاً 29 نقطة، بعدما تم التداول على 1.252 مليار سهم بقيمة تداولات بلغت 1.268 مليار درهم عبر إتمام 12027 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بلغت نسبته 0.64% رابحاً 29 نقطة ليصل مستوى المؤشر العام إلى 4663 نقطة، بتداولات 300 مليون درهم وكميات تجاوزت 190 مليون سهم من خلال 2598 صفقة، وذلك بدعم من سيولة القطاع العقاري.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمارات البريطاني في الإمارات، إن سيولة الأسواق المالية المحلية تركزت خلال جلسة أمس على الأسهم المضاربية التي من المتوقع أن تشهد خلال الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح مستحقة، منوهاً بأن نشاط التعامل على سهمي «دريك آند سكل» و«هيتس تيليكوم» جاء في وقت تستعد فيه الأسواق لبدء موسم إعلان النتائج السنوية للشركات المدرجة، وهو ما يؤكد استمرار النهج المضاربي على تعاملات المستثمرين خلال الفترة الراهنة.