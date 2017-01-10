«بروج» تستعرض الحلول المستخدمة في منشآت الطاقة النووية

دبي (الاتحاد)

تستعرض شركة بروج للبتروكيماويات حلولها المميزة والفريدة من البولي أوليفينات أمام آلاف الزائرين وخبراء قطاع البلاستيك والبتروكيماويات خلال مشاركتها في معرض «عرب بلاست 2017» الذي يعتبر أكبر معرض إقليمي متخصص في مجال البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط، والذي يختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. ومن أبرز هذه الحلول التي تعرضها الشركة مادة البولي إثيلين ‏BorSafe‭™ ‬HE3490-LS PE100، ‬الأولى ‬من ‬نوعها ‬والمخصصة ‬لتصنيع ‬الأنابيب ‬البلاستيكية ‬لقطاع ‬البنية ‬التحتية، ‬والتي ‬تم ‬اختيارها ‬لإنتاج ‬أنابيب ‬آمنة ‬من ‬الفئة ‬الثالثة ‬لاستخدامها ‬في ‬مشروع ‬محطة ‬براكة ‬للطاقة ‬النووية ‬السلمية، بحسب بيان أمس.

وقامت بروج بتصميم وتصنيع هذا الصنف الخاص من الحلول البلاستيكية الخاصة بالأنابيب، وعززت خصائصه التقنية لاستخدامه في البيئات الحساسة من ناحية الأمن والأمان. وتم اختيار هذه المادة من فئة ‏BorSafe‭™ ‬ لاستخدامها ‬في ‬مثل ‬هذه ‬القطاعات ‬الحساسة، ‬بفضل ‬خصائصها ‬الرئيسة ‬من ‬حيث ‬المتانة ‬والمرونة، ‬ما ‬يجعلها ‬مادة ‬البولي ‬إثيلين ‬الوحيدة ‬من ‬نوع ‬PE100 ‬في ‬العالم ‬التي ‬يتم ‬اعتمادها ‬للاستخدام ‬في ‬المشاريع ‬النووية، ‬وفقاً ‬للحالة ‬الرمزية ‬الخاصة ‬بالجمعية ‬الأميركية ‬للمهندسين ‬الميكانيكيين.

وقال هزيم سلطان السويدي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في بروج «يلعب الابتكار دوراً رئيساً ومهماً في عمليات بروج، ومن خلال العلاقة القوية التي تربطنا مع شركائنا وعملائنا أصبحت منتجاتنا تتمتع بسجل طويل وحافل من النجاح والجودة، خاصة حلولنا عالية الأداء والموثوقية لتطبيقات البنية التحتية والتي تمتد صلاحيتها لأكثر من 100 عام. وتشمل مجموعة بروج المتنوعة من الحلول الخاصة بالبنية التحتية الأنابيب التي تستخدم في شبكات نقل وتوزيع مياه الشرب ونقل الغاز الطبيعي وأنظمة التمديدات الصحية المنزلية والتطبيقات الصناعية، وتعتبر منتجاتنا الآن منتجات مرجعية يُحتذى بها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي».

وأضاف «استخدام أحد حلولنا المبتكرة من البولي إثيلين ‏PE100 ‬في ‬قطاع ‬ذي ‬طبيعة ‬حساسة ‬من ‬ناحية ‬الأمن ‬والأمان ‬يعتبر ‬شهادة ‬على ‬التزامنا ‬في ‬بروج ‬بالابتكار، ‬وقدرة ‬حلولنا ‬المبتكرة ‬على ‬توفير ‬فرص ‬جديدة ‬ ‬للشركات ‬العاملة ‬في ‬هذا ‬المجال».

تم إنتاج مادة البولي إثيلين ‏BorSafe‭™ ‬HE3490-LS PE100 ‬باستخدام ‬تقنية ‬Borstar‭ ‬ الفريدة ‬ذات ‬التوزيع ‬الثنائي ‬للوزن ‬الجزيئي ‬التي ‬تم ‬تطويرها ‬من ‬قبل ‬شركة ‬بورياليس ‬في ‬مصنع ‬بروج ‬بالرويس، ‬وتعتبر ‬مادة ‬غير ‬قابلة ‬للصدأ ‬وذات ‬مقاولة ‬عالية ‬للمواد ‬الكيماوية، ‬وتستخدم ‬في ‬تصنيع ‬أنابيب ‬الضغط.