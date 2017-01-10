«بروج» تستعرض الحلول المستخدمة في منشآت الطاقة النووية

دبي (الاتحاد)
تستعرض شركة بروج للبتروكيماويات حلولها المميزة والفريدة من البولي أوليفينات أمام آلاف الزائرين وخبراء قطاع البلاستيك والبتروكيماويات خلال مشاركتها في معرض «عرب بلاست 2017» الذي يعتبر أكبر معرض إقليمي متخصص في مجال البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط، والذي يختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. ومن أبرز هذه الحلول التي تعرضها الشركة مادة البولي إثيلين BorSafe™ HE3490-LS PE100، الأولى من نوعها والمخصصة لتصنيع الأنابيب البلاستيكية لقطاع البنية التحتية، والتي تم اختيارها لإنتاج أنابيب آمنة من الفئة الثالثة لاستخدامها في مشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بحسب بيان أمس.
وقامت بروج بتصميم وتصنيع هذا الصنف الخاص من الحلول البلاستيكية الخاصة بالأنابيب، وعززت خصائصه التقنية لاستخدامه في البيئات الحساسة من ناحية الأمن والأمان. وتم اختيار هذه المادة من فئة BorSafe™ لاستخدامها في مثل هذه القطاعات الحساسة، بفضل خصائصها الرئيسة من حيث المتانة والمرونة، ما يجعلها مادة البولي إثيلين الوحيدة من نوع PE100 في العالم التي يتم اعتمادها للاستخدام في المشاريع النووية، وفقاً للحالة الرمزية الخاصة بالجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين.
|
|
وأضاف «استخدام أحد حلولنا المبتكرة من البولي إثيلين PE100 في قطاع ذي طبيعة حساسة من ناحية الأمن والأمان يعتبر شهادة على التزامنا في بروج بالابتكار، وقدرة حلولنا المبتكرة على توفير فرص جديدة للشركات العاملة في هذا المجال».
تم إنتاج مادة البولي إثيلين BorSafe™ HE3490-LS PE100 باستخدام تقنية Borstar الفريدة ذات التوزيع الثنائي للوزن الجزيئي التي تم تطويرها من قبل شركة بورياليس في مصنع بروج بالرويس، وتعتبر مادة غير قابلة للصدأ وذات مقاولة عالية للمواد الكيماوية، وتستخدم في تصنيع أنابيب الضغط.