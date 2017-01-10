راشد بن فهد يشارك في المؤتمر الدولي السلوفيني-الخليجي الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، خلال مشاركته في مؤتمر خليجي - سلوفيني، تحت عنوان «يوم الخليج»، بمبادرة وزارة الخارجية، بعمق العلاقات الإماراتية السلوفينية التي تشهد نمواً ملحوظاً في المجالات كافة، ومتانة العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام وجمهورية سلوفينيا، وحرص الجانبين على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر.

ويعتبر المؤتمر الدولي السلوفيني - الخليجي الأول من نوعه الذي أقيم في العاصمة السلوفينية لوبليانا، وتم خلاله بحث علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تضمنت أعمال المؤتمر جلسات نقاش حول رؤى التنمية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وكذلك القضايا المتعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

واشتملت أعمال المؤتمر ثلاث جلسات حوار، الأولى حول (رؤى التنمية لحقائق عالم)، والثانية حول (الطاقة المتجددة) من أجل مستقبل دائم، والثالثة تناولت (نماذج التنمية الدولية).

والتقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد على هامش مشاركته في المؤتمر مع دارجا بافداز كورت وزير الدولة للشؤون الخارجية وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية السلوفينية الإماراتية، وعدد من المسؤولين، حيث تم بحث علاقات التعاون المشترك بين الإمارات وجمهورية سلوفينيا في الميادين كافة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.