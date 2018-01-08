نمو التدفقـات الأجنبية يمهد لطفـرة في مصـر

القاهرة، دبي (رويترز)

يشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد تجاه الآفاق الاقتصادية في مصر متشجعين بإصلاحات اقتصادية وحقل غاز عملاق وانخفاض العملة. وسجلت حيازات الأجانب من أذون الخزانة مستوى قياسياً مرتفعاً في ديسمبر وكانت التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم العام الماضي هي الأعلى منذ 2010 وبدأ الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار يتزايد مجددا.

ومن بين الجوانب المهمة للمستثمرين الأجانب في الأجل الطويل، حقول الغاز الطبيعي التي بدأت التشغيل في الأشهر القليلة الماضية ومن بينها حقل ظُهر البحري الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة ما يجعله أكبر حقل غاز في البحر المتوسط.

وقال إياد ملص الشريك في «جيتواي بارتنرز» للاستثمار المباشر، والمقيم في دبي، إن ظُهر «سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لمصر»، وصندوق الشركة الذي يستثمر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا يتطلع لفرص عديدة في مصر. وبجانب الغاز، تقول شركات الاستثمار المباشر إن الإصلاحات التي أُطلقت منذ نهاية 2016 وضمنت لمصر برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ساهمت في تحسين المعنويات بما يكفي لتحفيز الاستثمار رغم وجود مخاطر. ويريد المستثمرون أيضا أن ينخفض التضخم وأن تمضي الحكومة قدما في الإصلاحات للتخلص من التعقيدات الإدارية التي جعلت مصر تحتل المركز 128 بين 190 دولة على مؤشر البنك الدولي لمدى سهولة أنشطة الشركات.

«أداء اقتصادي متفوق»