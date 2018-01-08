«اقتصادية عجمان» تعيّن النعيمي مساعداً للمدير العام

عجمان (الاتحاد)

رحّبت اقتصادية عجمان بانضمام عبدالله بن ناصر النعيمي إلى إداراتها بمنصب مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة. وتعكس الخطوة حرص الدائرة على استقطاب نخبة الكفاءات الوطنية الواعدة وإشراكها في مسيرة تطوير القدرات الاقتصادية والاستثمارية التنافسية في الإمارة، تحقيقاً لـ «رؤية عجمان 2021».

ويمثّل تعيين عبدالله النعيمي إضافة مهمّة لجهود الدائرة في رسم وتنفيذ الاستراتيجيات المحفزة للأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنظيم والرقابة للارتقاء بجودة الخدمات، والمساهمة في تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في الإمارة.

ويتمتع النعيمي بخبرة مهنية تزيد على 10 سنوات، اكتسبها عبر توليه مناصب قيادية عدة.