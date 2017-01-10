2.2 تريليون دولار مبادرات التحول الرقمي بحلول 2019

دبي (الاتحاد)

يصل حجم الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي إلى 2.2 تريليون بحلول عام 2019، بحسب دراسة لشركة أي دي سي العالمية للأبحاث.

ووفق الدراسة، تلتزم أكثر من 80% من شركات تكنولوجيا المعلومات باعتماد بنية سحابية هجينة، تحتوي على خدمات سحابية متعددة بحلول نهاية عام 2017، ويساهم هذا التبني في تغيير وإعادة ترتيب أولويات المهارات المطلوبة.

وفي هذا السياق، أطلقت مايكروسوفت في إطار جهودها الرامية لدفع عجلة التحول الرقمي بالمنطقة دورة خاصة بمهارات أزور السحابية، وشهادة تقدم لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات لتمكينهم من الاستعداد المناسب لتقنيات الحوسبة السحابية الجديدة، ويساعد برنامج مهارات أزور الحضور في تقديم معلومات تقنية قيمة حول الحوسبة السحابية التي تسهم في دفع التحول الرقمي وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وذكرت الدراسة أن واحداً من كل ثلاثة من مواقع تكنولوجيا المعلومات سيكون مرتبطاً بالحوسبة السحابية في حلول عام 2020، وعلاوة على ذلك تكشف الأبحاث أن مستوى توافر المهارة لدى الخبراء المهنيين له تأثير مباشر على عائدات الشركات.

وقال سامر أبو لطيف، المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج «تواجه صناعات اليوم عالم جديد من التطورات التكنولوجية المذهلة المتعلقة بالحوسبة السحابية، ما أدى إلى خلق تحديات وفرص غير مسبوقة، وستغير التكنولوجيات الناشئة في مجالات الحوسبة السحابية الهجينة، مثل ميزات التنقل، وتحليلات البيانات والاستخبارات الذكية، وكل جانب من جوانب تكنولوجيا المعلومات المستقبلية، ما يحتم على المنظمات تغطية الفجوة الموجودة في المهارات، وستساعد تدريبات وشهادات مايكروسوفت متخصصي تكنولوجيا المعلومات من تطوير مهاراتهم الفنية حتى يتمكنوا من تمكين التحول الرقمي لشركاتهم».