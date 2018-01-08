شراء مؤسساتي على «القيادية» يدعم الأسواق

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت عمليات شراء قامت بها المؤسسات والمحافظ استهدفت عدداً من الأسهم «القيادية» المدرجة خلال جلسة تعاملات أمس، في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية، لتغلق في المنطقة الخضراء وسط حالة من زخم السيولة متزامنة مع عودة المحفزات وتوقعات إيجابية لنتائج الشركات المساهمة السنوية.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 624.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 455.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5802 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 66 شركة مدرجة، ارتفع منها 38 سهماً، فيما تراجعت أسعار 17 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة على ارتفاع بلغت نسبته 0.18% ليغلق عند مستوى 4556 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 110.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 135 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1140 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 13 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد نجح في تقليص خسائره الصباحية ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.22% عند مستوى 3471 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 344.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 489.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4662 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 38 شركة مدرجة، ارتفع منها 25 سهماً، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 5 أسهم عند الإغلاق السابق.