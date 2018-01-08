«عزيزي» تضيف 2000 وحدة سكنية في الفرجان بالنصف الثاني

دبي (الاتحاد)

تعمل عزيزي للتطوير العقاري على إنجاز وتسليم 7 مشروعات سكنية في منطقة الفرجان خلال الربع الأول والثاني من 2018، بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي، وستوفر أكثر من 2.000 وحدة سكنية مجهزة بالكامل. وتعمل «عزيزي» حالياً في أعمال الإنشاءات والبناء على مدار الساعة يومياً لإنجاز تلك المشروعات، حيث من المقرر تسليم مشروعي «روي ميديترانيان» و«مونتريل» في فبراير 2018، بينما سيتم تسليم المشروعات الأخرى خلال الربع الثاني من العام، وتتضمن مشروع بلازا وفندق عزيزي ستار وساميا وفاريشتا وشياستا.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري «تتصدر عملية البناء أجندة أعمالنا، ونسير وفق خطة مدروسة لبناء وتسليم المشاريع العقارية في الوقت المحدد في ظل حرصنا على مواكبة الطلب المتزايد على مشاريعنا. وتعد شركة عزيزي للتطوير العقاري من بين الشركات الأولى التي بدأت الاستثمار العقاري في منطقة الفرجان وذلك منذ عام 2013». ومنذ ذلك الحين، برزت منطقة الفرجان كوجهة عقارية سكنية رائدة في دبي تقدم أنماط حياة فريدة ومريحة للمقيمين الذين يرغبون في أن يكونوا على مقربة من المراكز والمرافق المتطورة.

وأضاف فرهاد «تعد منطقة الفرجان أحد أسرع الأحياء السكنية نمواً، وتحظى بموقع استراتيجي متميز نظراً لقربها من مراكز التسوق الرئيسية والمناطق الحيوية في دبي بما في ذلك مركز ابن بطوطة ومنطقة جبل علي الحرة وموقع إكسبو 2020 والمدارس ومركز تسوق ومركز مجتمعي».