«أراضي دبي» تطلع المطورين على خطة الترويج العقاري

دبي (الاتحاد)

وجهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً دعوة إلى كافة الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري في الإمارة، لإطلاعهم على خططها الترويجية للقطاع العقاري خلال العامين الحالي والمقبل.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحضرته ماجدة علي راشد مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري ومديري الإدارات، حيث تم استعراض إنجازات القطاع العقاري بالأرقام والإحصاءات المتعلقة بأداء السوق.

وقالت ماجدة علي راشد «يوجد لدينا برنامج عمل متكامل يشتمل على العديد من الاجتماعات الدورية التي نقوم بتنظيمها بالاشتراك مع شركات التطوير العقاري في الإمارة. وفي كل عام، نعقد الكثير من اللقاءات وورش العمل التي يحضرها شركاؤنا لإطلاعهم على خططنا المستقبلية للترويج العقاري، للاستفادة من خبراتهم الميدانية، والعمل الجاد على التوافق مع توقعاتهم. ومن المؤكد أن هذه اللقاءات تعود بالنفع على القطاع العقاري المحلي، تسهم في تحقيق الاستدامة العقارية، وتعزيز جاذبية العروض التجارية التي تطرحها هذه الشركات للمتعاملين والمستثمرين حول العالم». يشار إلى هذه الاجتماعات التي تعقد بشكل دوري، تهدف إلى عرض تفاصيل الفعاليات الترويجية المختلفة، مثل المعارض وورش العمل وغيرها للمطورين والشركاء في القطاع.

وتم خلال الاجتماع التطرق للمعارض القادمة في الهند والصين ودول أخرى.