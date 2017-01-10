«أراضي دبي» تطلع المطورين على خطة الترويج العقاري

دبي (الاتحاد)
وجهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً دعوة إلى كافة الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري في الإمارة، لإطلاعهم على خططها الترويجية للقطاع العقاري خلال العامين الحالي والمقبل.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحضرته ماجدة علي راشد مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري ومديري الإدارات، حيث تم استعراض إنجازات القطاع العقاري بالأرقام والإحصاءات المتعلقة بأداء السوق.
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وتم خلال الاجتماع التطرق للمعارض القادمة في الهند والصين ودول أخرى.