«تايجر» تبيع %60 من «أو تو» و%85 من «الجوهرة»

دبي (الاتحاد)

باعت مجموعة «تايجر» 60% من إجمالي الشقق السكنية في برج «أو تو» بقرية «جميرا سيركل»، بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية في المشروع، المتوقع تسليم وحداته في الربع الأخير من 2020، فيما باعت «تايجر» 85% من إجمالي الشقق السكنية في برج «الجوهرة» بقرية «جميرا تراينجل»، المتوقع تسليمه في الربع الثاني من عام 2019.

ويضم «أو تو» 41 طابقاً، ويحتوي على 600 شقة مختلفة المساحات ذات تصاميم عصرية متعددة تتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع، وتتميز بمواد بناء ذات جودة عالية، إلى جانب ما يتميز به البرج من مرافق خدمية عالية المستوى تتضمن النادي الصحي، وصالة الألعاب الرياضية، وملاعب كرة السلة، وأحواض السباحة الداخلية والخارجية، والساونا، والجاكوزي، إضافة إلى مجموعة فريدة من المرافق والخدمات.

ويتكون برج «الجوهرة» من 532 شقة موزعة على 29 طابقاً سكنياً، ويتميز بمرافق ترفيهية رائعة، مثل صالة للألعاب الرياضية، وملاعب تنس وملاعب لكرة السلة، وناد صحي وحمام سباحة و4 طوابق مواقف سيارات، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والأمن على مدار 24 ساعة.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة انتهائها من إنجاز 336 وحدة سكنية مجهزة للإيجار في أبراج الرشيد، بمنطقة التعاون في الشارقة.

وقال عامر الزعبي، المدير التنفيذي لتايجر العقارية، «تعتبر هذه المشاريع إضافة نوعية إلى رصيد تايجر العقارية التي تحتوي على أكثر من 200 مشروع في مختلف أنحاء الدولة وخارجها».

وأشار إلى أن برج الرشيد، الذي تم إنجازه وطرحه للتأجير، يحتوي على 336 وحدة سكنية، 160 شقة من غرفتي نوم و176 شقة بغرفة نوم واحدة، و5 طوابق مواقف سيارات، إضافة إلى خدمات الصيانة والمراقبة على مدار الساعة، كما تشمل المرافق صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة وساونا وجاكوزي، والعديد من الخدمات الترفيهية الأخرى.