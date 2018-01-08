«ديوا» تحصد 8 جوائز عالمية في قمة الأفكار الأميركية

دبي (الاتحاد)
عززت هيئة كهرباء ومياه دبي ريادتها عالمياً في مجال الإبداع والابتكار بفوزها بثمان جوائز عالمية، وشهادات تقديرية، عن تسع فئات متنوعة ضمن جوائز «قمة الأفكار الأميركية 2017»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بولاية أريزونا بالولايات المتحدة مؤخراً، ووافق الذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الأفكار؛ الجهة المنظمة للحدث.
وحصدت الهيئة ثلاث جوائز ذهبية شملت فئة «فكرة العام»، وفئة «فكرة العام للفريق»، وفئة «التميز في الأداء في إجمالي التوفير بالدولار». بينما حصلت الهيئة على ثلاث جوائز فضية شملت فئة «صافي الوفورات السنوية لكل موظف»، وفئة «التميز في الأداء في الوفورات لكل مقترح مُنفّذ»، وفئة «فكرة العام في مجال الأمن والسلامة». كما حازت الهيئة على الجائزة البرونزية في فئة «أفضل مدير برنامج»، وجائزة (Kudos)، إضافة إلى شهادات تقدير في فئة «فكرة العام للفريق المشارك»، وفئة «أفضل اتصال»، وفئة «أفضل مقيم لسنة 2017».
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