«ديوا» تحصد 8 جوائز عالمية في قمة الأفكار الأميركية

دبي (الاتحاد)

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي ريادتها عالمياً في مجال الإبداع والابتكار بفوزها بثمان جوائز عالمية، وشهادات تقديرية، عن تسع فئات متنوعة ضمن جوائز «قمة الأفكار الأميركية 2017»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بولاية أريزونا بالولايات المتحدة مؤخراً، ووافق الذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الأفكار؛ الجهة المنظمة للحدث.

وحصدت الهيئة ثلاث جوائز ذهبية شملت فئة «فكرة العام»، وفئة «فكرة العام للفريق»، وفئة «التميز في الأداء في إجمالي التوفير بالدولار». بينما حصلت الهيئة على ثلاث جوائز فضية شملت فئة «صافي الوفورات السنوية لكل موظف»، وفئة «التميز في الأداء في الوفورات لكل مقترح مُنفّذ»، وفئة «فكرة العام في مجال الأمن والسلامة». كما حازت الهيئة على الجائزة البرونزية في فئة «أفضل مدير برنامج»، وجائزة (‏Kudos)‬، ‬إضافة ‬إلى ‬شهادات ‬تقدير ‬في ‬فئة «‬فكرة ‬العام ‬للفريق ‬المشارك»‬، ‬وفئة «‬أفضل ‬اتصال»‬، ‬وفئة «‬أفضل ‬مقيم ‬لسنة ‬2017»‬.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «تنسجم جهود الهيئة في مجال الابتكار مع مبادرات القيادة الرشيدة لاستشراف وصنع المستقبل. ونلتزم في الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات وفق أرقى المعايير العالمية، التي يشكل الابتكار سمتها الأساسية، وهو ما عزز مكانة الهيئة الرائدة بين المؤسسات الخدمية محلياً وإقليمياً ودولياً. ولعل الجوائز التي تحصدها الهيئة عن مبادراتها ومشروعاتها المبتكرة من مؤسسات عالمية مرموقة لخير دليل على تفوقها في ترسيخ مفهوم الابتكار كمنهج عمل وثقافة متأصلة لدى جميع المعنيين. وتأتي جوائز قمة الأفكار الأميركية 2017، التي تعد أكبر منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والإبداعية، نتاج عمل متواصل وجهد دؤوب لفرق عمل تبنت الابتكار شعاراً لها، وصار التطوير المستمر جزءاً أساسياً من خططها واستراتيجية عملها».