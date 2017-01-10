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مُشغل للسفن ذاتية الدفع والرفع

«الخليج للخدمات البحرية» تستثمر 1.65 مليار درهم خلال 30 شهراً
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تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2017

حوار: بسام عبدالسميع

ضخت شركة «الخليج للملاحة البحرية» 1.65 درهم (454 دولاراً) خلال 30 شهراً في بناء السفن الجديدة، وتطوير أنظمة الروافع ذاتية الدعائم، حسب دانكن أندرسون، الرئيس التنفيذي للشركة. وقال أندرسون في حوار مع «الاتحاد»، إن الشركة تقوم ببناء وصيانة السفن في حوض بناء السفن التابع لها بأبوظبي، وأسهم برنامجها الموسّع لبناء السفن الجديدة، خلال السنوات الأخيرة، في جعل أسطولها الأكثر تطوراً على مستوى القطاع.

وتضم محفظة الشركة حالياً 14 سفينة ذاتية الرفع والدفع، وسيتم إضافة بارجة من الفئة الضخمة إلى أسطول الشركة خلال الربع الأول من عام 2017، حسب أندرسون.

وأضاف «نقوم ببناء وصيانة السفن في حوض بناء السفن التابع للشركة في إمارة أبوظبي، وانطلاقاً من مكانتنا كشركة تقوم ببناء وتشغيل السفن، فإننا نمتلك القدرة على مواءمة مواصفات سفننا بكفاءة مع الاحتياجات المحددة لعملائنا».

وأضاف: وصلت النفقات الرأسمالية منذ الاكتتاب العام على أسهم الشركة (في عام 2014 حتى نهاية يونيو 2016) إلى 414,5 مليون دولار، وتمحورت أبرز مجالات استثمارنا حول تعزيز الأصول من السفن قيد الإنشاء، وهو ما يشمل الإنفاق على بناء السفن الجديدة، وكذلك تطوير أنظمة الروافع ذاتية الدعائم.

وذكر أن النفقات الرأسمالية بلغت 39,5 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2016، والتي تشمل نفقات بناء السفن الجديدة وإضافة مزيد من التحسينات على أنظمة الروافع، وتم الانتهاء من برنامج بناء السفن بنهاية عام 2016. ... المزيد
     
 

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