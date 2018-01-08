782 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 782 مليون درهم،
حيث شهدت الدائرة تسجيل 232 مبايعة بقيمة 377 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 157 مليون درهم، و195 مبايعة للشقق و لفلل بقيمة 220 مليون درهم.
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أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.
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وسجلت الرهونات قيمة قدرها 405 ملايين درهم منها 26 رهونات أراض بقيمة 349 مليون درهم و 51 رهونات فلل وشقق بقيمة 56 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 78 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الرابعة بقيمة 70 مليون درهم.