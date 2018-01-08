782 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 782 مليون درهم،

حيث شهدت الدائرة تسجيل 232 مبايعة بقيمة 377 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 157 مليون درهم، و195 مبايعة للشقق و لفلل بقيمة 220 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في الحبية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض، ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في ند الشبا الأولى. وتصدرت منطقة ورسان الأولى من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الثانية بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها24 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 405 ملايين درهم منها 26 رهونات أراض بقيمة 349 مليون درهم و 51 رهونات فلل وشقق بقيمة 56 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 78 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الرابعة بقيمة 70 مليون درهم.