111.14 مليار دولار رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية 2015

دبي (الاتحاد)

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي من 100.164 مليار دولار عام 2014 إلى 111.139 مليار دولار عام 2015 ما يضع الدولة ضمن أكثر وجهات التجارة والاستثمارات ربحاً وجاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، بحسب نتائج مؤشرات قطاع الاقتصاد، التي أعلنتها الحكومة أمس. وتستند نتائج المؤشر الوطني «نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي» إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الذي يصدر سنوياً، ووفق التقرير ارتفعت نتيجة المؤشر من 2.66% في عام 2014 إلى 2.96% في عام 2015، في وقت استطاعت الدولة إيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمارات الأجنبية يدعمها انفتاحها التجاري وتوسع مناطق التجارة الحرة، ويعزز كل ذلك آفاق النمو الإيجابي والمستدام للناتج المحلي الإجمالي.

مؤشر التنافسية

وعلى مؤشر التنافسية، تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في تقرير 2016-2017، وتقدمت من المرتبة الـ17 في تقرير 2015-2016 إلى المرتبة الـ16.

ويصدر المؤشر بشكل سنوي ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ويغطي 138 دولة، ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة واستطلاعات رأي للتنفيذيين وكبار المستثمرين.