تنظيم تـداول البيتكوين.. محور «مناظرة نقاشية» حول العملات الرقمية

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أهمية دراسة وتنظيم عمليات التداول بالعملات الرقمية، وفي مقدمتها «البيتكوين» من خلال الأجهزة المعنية الرسمية والبنوك المركزية، محذرين من مخاطر توجه الأفراد للتداول بهذه العملات دون خبرة كافية، ما قد يعرضهم للوقوع في براثن الاحتيال.

ونظمت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين مساء أمس الأول بأبوظبي، «مناظرة نقاشية» بعنوان «العملة الرقمية (البيتكوين) وتأثيراتها ما بين مؤيد ومعارض، بمشاركة محمد المهري خبير الاستثمار والباحث الاقتصادي، وخليفة الجزيري رائد الأعمال وخبير العملة الرقمية، وأدارها أحمد الحميري الخبير المصرفي.

وخلال العام الماضي، قفز سعر عملة البيتكوين الافتراضية بنسبة 1400%، ليعتبر أحد التطورات الأكثر إثارة في أسواق العملات في 2017. ورغم تراجعها في نهاية العام إلا أن الصعود الصاروخي للبيتكوين، وعملات رقمية أخرى لفت انتباه المستثمرين حول العالم.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم مستويات قياسية قريبة من 20 ألف دولار منتصف ديسمبر الماضي، قبل أن تنهي عام 2017 على نحو 14.56 ألف دولار.